Mỹ hoàn tất việc rút khỏi WHO 23/01/2026 06:03

(PLO)- Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng WHO đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Ngày 22-1, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo đài CNN.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump từng tìm cách rời WHO, rồi đến ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông ban hành một sắc lệnh thông báo Mỹ sẽ rút khỏi tổ chức này.

Theo luật, Mỹ phải thông báo trước cho WHO một năm và thanh toán toàn bộ các khoản phí còn tồn đọng trước khi rời đi.

Hiện Mỹ vẫn còn nợ WHO khoảng 260 triệu USD, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ không thanh toán và WHO hầu như không có biện pháp chế tài.

﻿ Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: BLOOMBERG

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết toàn bộ nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ dành cho WHO đã bị chấm dứt, và tất cả nhân sự cũng như nhà thầu được cử hoặc làm việc trực tiếp với tổ chức này đã được triệu hồi về nước.

Bộ này cũng cho biết Mỹ đã ngừng tham gia chính thức vào các ủy ban do WHO bảo trợ, các cơ quan lãnh đạo, cấu trúc quản trị và các nhóm công tác kỹ thuật.

Tuy vậy, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hợp tác ở một số lĩnh vực. Khi được hỏi liệu Mỹ có tham gia cuộc họp sắp tới do WHO chủ trì nhằm quyết định thành phần vaccine cúm cho năm sau hay không, chính quyền cho biết các cuộc trao đổi về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao trong chính quyền nói với CNN rằng Mỹ “không nhận được nhiều giá trị tương xứng với số tiền và nguồn nhân lực mà chúng tôi đã đóng góp”.

“Một lời hứa được đưa ra và một lời hứa được thực hiện” - vị quan chức này nói về quyết định rút khỏi WHO, đồng thời cho rằng WHO “đã hành động đi ngược lại lợi ích của Mỹ trong việc bảo vệ người dân Mỹ”.

Mặc dù Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này, quan chức trên lưu ý rằng chưa từng có một người Mỹ nào giữ chức Tổng giám đốc WHO.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng cho rằng WHO chưa bao giờ thừa nhận những gì mà chính phủ Mỹ xem là các thất bại trong đại dịch COVID-19. Theo bộ này, WHO đã trì hoãn việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu, khiến thế giới mất đi những tuần lễ then chốt khi virus lây lan.

“Trong giai đoạn đó, ban lãnh đạo WHO đã lặp lại và ca ngợi phản ứng của Trung Quốc, bất chấp các bằng chứng về việc báo cáo thiếu đầy đủ ban đầu, che giấu thông tin và chậm trễ trong việc xác nhận lây truyền từ người sang người” - theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Bộ này cũng cho rằng WHO đã chần chừ trong việc thừa nhận virus có thể lây qua đường không khí, đồng thời cho rằng tổ chức này đã xem nhẹ nguy cơ những người không có triệu chứng vẫn có thể lây nhiễm.

“Quyết định này đồng nghĩa với việc các chính sách y tế của đất nước chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những quan chức nước ngoài không chịu trách nhiệm giải trình” - một quan chức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nói.

Dù rời WHO, chính quyền Mỹ khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu về y tế, theo quan chức trên.

WHO chưa bình luận về thông tin trên.