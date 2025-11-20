Nhiều trẻ ngộ độc sau khi dùng 1 loại sữa công thức, WHO tại Việt Nam cảnh báo khẩn

Ngày 20-11, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, vốn đã được bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tính đến hôm qua 19-11, đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng loại sữa công thức nói trên.
WHO cho biết botulinum là loại độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây tê liệt cơ tiến triển và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Ở trẻ sơ sinh, các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sớm và tiến triển nhanh.
Những biểu hiện cảnh báo bao gồm: Trẻ khó bú hoặc nghẹn, bú kém, lực bú yếu; táo bón, khó đi ngoài; sụp mí, nét mặt giảm biểu cảm; khóc yếu; mất kiểm soát đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn; giảm vận động tay chân, khó cầm nắm.
WHO nhấn mạnh phụ huynh và người chăm sóc cần đặc biệt chú ý nếu trẻ có một hoặc nhiều dấu hiệu trên sau khi sử dụng sản phẩm bị cảnh báo.
Để giảm thiểu nguy cơ và chủ động phòng tránh, WHO khuyến nghị người dân thực hiện một số biện pháp sau:
- Ngừng ngay sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition nếu đã mua.
- Theo dõi sức khỏe trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào.
- Vệ sinh toàn bộ dụng cụ pha sữa và bề mặt tiếp xúc bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để loại bỏ nguy cơ tồn dư vi khuẩn.
WHO cho biết đang phối hợp với cơ quan y tế các nước để theo dõi diễn biến và sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.
Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí. Đây là môi trường kín, thiếu ô-xy như trong các loại thực phẩm đóng hộp, ủ chua, lên men... nếu không được chế biến và bảo quản đúng cách.
Khi xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm, độc tố này gây ra tình trạng liệt cơ cấp tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp và có thể gây tử vong.
Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể được tiêm huyết thanh kháng độc tố botulinum để ngăn chặn độc tố lan rộng.