Nhiều trẻ ngộ độc sau khi dùng 1 loại sữa công thức, WHO tại Việt Nam cảnh báo khẩn

(PLO)- WHO tại Việt Nam cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan sữa công thức ByHeart Whole Nutrition - loại sữa đã được bán trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày 20-11, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, vốn đã được bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tính đến hôm qua 19-11, đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng loại sữa công thức nói trên.

CDC Hoa Kỳ đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. (Ảnh minh hoạ)

WHO cho biết botulinum là loại độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây tê liệt cơ tiến triển và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Ở trẻ sơ sinh, các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sớm và tiến triển nhanh.

Những biểu hiện cảnh báo bao gồm: Trẻ khó bú hoặc nghẹn, bú kém, lực bú yếu; táo bón, khó đi ngoài; sụp mí, nét mặt giảm biểu cảm; khóc yếu; mất kiểm soát đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn; giảm vận động tay chân, khó cầm nắm.

WHO nhấn mạnh phụ huynh và người chăm sóc cần đặc biệt chú ý nếu trẻ có một hoặc nhiều dấu hiệu trên sau khi sử dụng sản phẩm bị cảnh báo.

Để giảm thiểu nguy cơ và chủ động phòng tránh, WHO khuyến nghị người dân thực hiện một số biện pháp sau:

Ngừng ngay sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition nếu đã mua.

Theo dõi sức khỏe trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào.

Vệ sinh toàn bộ dụng cụ pha sữa và bề mặt tiếp xúc bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để loại bỏ nguy cơ tồn dư vi khuẩn.

WHO cho biết đang phối hợp với cơ quan y tế các nước để theo dõi diễn biến và sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.