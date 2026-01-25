Ông Trump dọa áp thuế 100% lên Canada, gọi Thủ tướng Carney là 'Thống đốc' 25/01/2026 06:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% với hàng Canada nếu Ottawa thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc, làm dấy lên căng thẳng nghiêm trọng song phương.

Ngày 24-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa Canada nếu nước này xúc tiến thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Mark Carney rằng động thái này sẽ đẩy đất nước ông vào vòng nguy hiểm, hãng Reuters đưa tin.

"Trung Quốc sẽ nuốt chửng hoàn toàn Canada, gồm cả việc phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của Ottawa" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Nếu Canada thực hiện thỏa thuận với Trung Quốc, họ sẽ ngay lập tức bị áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ" - ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 24-1, ông Trump cáo buộc Trung Quốc sẽ lợi dụng Canada để né tránh các rào cản thuế quan của Mỹ.

"Nếu Thống đốc Carney nghĩ rằng ông ấy sẽ biến Canada thành 'Điểm trung chuyển' để Trung Quốc tuồn hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, thì ông ấy đã lầm to" - ông Trump tuyên bố.

Theo Reuters, việc sử dụng danh xưng "Thống đốc" (Governor) thay vì "Thủ tướng" được cho là hàm ý nhắc lại quan điểm trước đây của ông Trump về việc Canada nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Ông Trump bày tỏ quan điểm phản đối khả năng Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đối với Canada.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, và thậm chí không có cơ hội để xảy ra!" - ông Trump tuyên bố.

Nếu ông Trump hiện thực hóa lời đe dọa này, mức thuế mới sẽ gia tăng đáng kể gánh nặng lên quốc gia láng giềng phía Bắc, gây áp lực nặng nề cho các ngành công nghiệp mũi nhọn của Canada như sản xuất kim loại, ô tô và máy móc.

Trong một đoạn video phát cùng ngày, Thủ tướng Carney kêu gọi người dân ưu tiên dùng hàng nội địa, tuy nhiên ông không trực tiếp đề cập lời đe dọa thuế quan của người đứng đầu Nhà Trắng.

“Trong bối cảnh nền kinh tế của chúng ta đang chịu những sức ép từ bên ngoài, người Canada đã đưa ra lựa chọn là tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát hành động của các quốc gia khác, nhưng chúng ta có thể trở thành khách hàng tốt nhất của chính mình" - ông Carney nói.

Đầu tháng này, Thủ tướng Canada đã tới Trung Quốc nhằm hàn gắn mối quan hệ căng thẳng song phương và đạt được thỏa thuận thương mại với đối tác lớn thứ hai của Ottawa (sau Mỹ).

Đáng chú ý, ngay sau chuyến công du của ông Carney, ông Trump từng tỏ ra ủng hộ.

"Ký được thỏa thuận thương mại là điều tốt cho ông ấy. Nếu có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, ông nên làm điều đó" - Tổng thống Mỹ chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 16-1.

Làm rõ về bản chất thỏa thuận, ông Dominic LeBlanc - Bộ trưởng phụ trách Thương mại Canada-Mỹ - đã đăng tải trên mạng xã hội X hôm 24-1: "Không có việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Những gì đạt được là giải quyết một số vấn đề thuế quan quan trọng".

Về phía Bắc Kinh, trong tuyên bố gửi Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định sẵn sàng hợp tác với Ottawa để thực hiện các đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Căng thẳng Mỹ-Canada đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi ông Carney công khai chỉ trích việc ông Trump theo đuổi ý định mua đảo Greenland (Đan Mạch).