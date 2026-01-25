Tàu chiến Mỹ USS Cincinnati cập cảng Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia 25/01/2026 08:58

Ngày 24-1, tàu chiến USS Cincinnati (LCS-20) của Hải quân Mỹ cùng khoảng 100 thủy thủ đoàn đã tiến vào vùng biển Campuchia và cập cảng tại Căn cứ Hải quân Ream, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày (từ 24 đến 28-1).

Chiến hạm này có lượng choán nước khoảng 3.000 tấn, chiều dài gần 130 m và mang theo một trực thăng, theo tờ Khmer Times.

Đây là tàu hải quân nước ngoài đầu tiên đến thăm Campuchia trong năm 2026, dưới sự chỉ huy của Trung tá Andrew J. Recame.

Tàu chiến USS Cincinnati (LCS-20) của Hải quân Mỹ cập cảng Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia ngày 24-1. Ảnh: FRESH NEWS

Lễ đón tàu chiến Mỹ đã diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Chuẩn Đô đốc In Sokhemara, Phó Tư lệnh Căn cứ Hải quân Ream thuộc Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Trong thời gian lưu lại Campuchia, hải quân hai nước sẽ tổ chức các chương trình huấn luyện chung và giao lưu thể thao nhằm thắt chặt tình hữu nghị.

Giới chức Hải quân Campuchia nhận định chuyến thăm này thể hiện cam kết của Campuchia trong việc thực thi chính sách mở cửa, minh bạch và hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Đại diện Hải quân Campuchia khẳng định lực lượng này luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương và chào đón thêm các chuyến thăm từ tàu Hải quân Mỹ.

Phần mình, phía Mỹ khẳng định "rất vinh dự khi được người dân Campuchia chào đón tại Căn cứ Hải quân Ream", theo trang pacom.mil.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác và tiếp tục xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở cho tất cả các quốc gia" - Đại tá Matt Scarlett, Chỉ huy Hải đội Khu trục (DESRON) 7, nói.

DESRON 7 là hải đội khu trục được Mỹ triển khai tiền phương tại Đông Nam Á, giữ vai trò chỉ huy chiến thuật chính đối với các tàu tác chiến ven bờ được triển khai trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội 7 Mỹ.

Hạm đội 7 Mỹ, lực lượng hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ, thường xuyên phối hợp và hoạt động cùng các đồng minh và đối tác nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo thống kê từ năm 2003 đến 2026, Hải quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng 31 chuyến thăm tới Campuchia.