Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026 29/03/2026 09:59

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Cát Bà Xanh được tổ chức công phu, hoành tráng, là một lời mời gọi du khách trong nước, quốc tế đến với quần đảo Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới.

Tối 29-3, tại sân khấu trung tâm khu du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong Lễ hội kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31-3-1959 - 31-3-2026); khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo TP, đặc khu Cát Hải bấm nút khai mạc du lịch Cát Bà 2026. Ảnh: NS

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện, khẳng định, sự kiện Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải năm 1959 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những lời căn dặn ân tình của Người năm xưa: “Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ” vẫn còn vang vọng, trở thành "kim chỉ nam" để các thế hệ hôm nay không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Cát Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh”, kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải, khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch của đặc khu Cát Hải.

Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện phát biểu khai mạc du lịch Cát Bà 2026. Ảnh: NS

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, du lịch Cát Bà có bước phát triển rõ nét. Hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Môi trường du lịch từng bước được cải thiện; các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, việc định hướng phát triển “du lịch xanh”, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa đang trở thành xu thế chủ đạo của đặc khu Cát Hải.

“Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng mà còn là cơ hội lớn để Cát Bà bứt phá mạnh mẽ, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế” – ông Điện cho biết.

Chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh được tổ chức công phu, hoành tráng, là lời mời gọi du khách đến với quần đảo Cát Bà. Ảnh: NS

Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải khẳng định trong thời gian tới, đặc khu Cát Hải tiếp tục tập trung nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tăng cường công tác quản lý, gìn giữ cảnh quan, môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững và có trách nhiệm.

Ngay sau nghi thức nhấn nút khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026 là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cát Bà xanh”. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Cát Bà điểm hẹn”, “Cát Bà cất cánh vươn xa” và “Cát Bà sức sống xanh” được tổ chức công phu, hoành tráng, thu hút hàng nghìn du khách và người dân theo dõi.