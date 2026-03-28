Hơn 2,5 triệu con giống thủy sản được thả trên vùng biển Cát Bà 28/03/2026 17:55

(PLO)- Hơn 2,5 triệu con giống thủy sản được thả xuống vùng biển Cát Bà, góp phần bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Chiều 28-3, tại khu vực Bến Bèo (đặc khu Cát Hải), Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp cùng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND đặc khu Cát Hải tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà năm 2026.

Đây là 1 trong những hoạt động chính trong Lễ hội kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải, khai mạc du lịch Cát Bà 2026 và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NS

Năm nay, các đơn vị tổ chức thả hơn 1,3 triệu con giống (gồm giống cá song, cá vược, tôm sú, tôm rảo…) vào vùng nước tự nhiên. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản cũng tham gia thả hơn 1,2 triệu con giống các loại trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết, buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Cát Bà là một trong những hoạt động được các địa phương trên cả nước triển khai đồng bộ hàng năm nhân ngày truyền thống ngành Thủy sản, góp phần quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu thả con giống thủy sản về với tự nhiên. Ảnh: NS

Việc khai thác quá mức, sử dụng các ngư cụ có kích cỡ mắt lưới nhỏ hơn quy định, khai thác bằng các phương thức khai thác có tính hủy diệt như xung điện, thuốc nổ; ô nhiễm môi trường là những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nguồn lợi nguồn lợi thủy sản.

“Vì vậy, nhân sự kiện ngày hôm nay, tôi trân trọng phát động phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” – ông Hùng cho biết.

Tại Hải Phòng, việc thả con giống thủy sản là hoạt động được tổ chức thường niên tại Cát Bà góp phần bảo tồn quỹ gien, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, khôi phục khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng mật độ quần thể của các giống loài thủy sản, tạo cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu thả con giống thủy sản về với tự nhiên. Ảnh: XT

Đồng thời, tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy phong trào toàn dân tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học trên các thủy vực tự nhiên của thành phố.