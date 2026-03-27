Hải Phòng khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026

(PLO)- Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay.
Tối 26-3 (8-2 Âm lịch), tại khu vực Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2026 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống nhằm tri ân, tưởng nhớ vị nữ tướng tài ba dưới thời Hai Bà Trưng có công khai phá và lập ra trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay. Bà là vị tướng được nhân dân tôn thờ là Thánh mẫu, Thành hoàng của Hải Phòng. Ảnh: NS
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được phục dựng từ năm 2011, từng bước hoàn thiện về quy mô, nghi thức và nội dung tổ chức; đến năm 2016 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc phục dựng và duy trì lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: NS
Với những công đức lớn lao của Nữ tướng Lê Chân - Thánh Chân công chúa, trải qua gần hai nghìn năm, bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, người dân Hải Phòng đã lập đền thờ phụng, suy tôn bà lên bậc Thánh Mẫu. Nhớ đến công đức của Bà, từ xa xưa Nhân dân Hải Phòng và các vùng phụ cận tổ chức nhiều hoạt động lễ hội tại đền Nghè, đình An Biên… để bày tỏ lòng ngưỡng vọng và biết ơn một vị tướng tài ba, tâm phúc của Hai Bà Trưng. Những giá trị tinh thần đó trải qua thời gian được kết tinh lại thành giá trị văn hóa vô giá của dân tộc nói chung và của người dân Hải Phòng nói riêng, tiếp nối lưu truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ảnh: NS