Hải Phòng khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026 27/03/2026 06:52

(PLO)- Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay.