Hải Phòng khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026

NGỌC SƠN

(PLO)- Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay.

Tối 26-3 (8-2 Âm lịch), tại khu vực Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2026 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống nhằm tri ân, tưởng nhớ vị nữ tướng tài ba dưới thời Hai Bà Trưng có công khai phá và lập ra trang An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay. Bà là vị tướng được nhân dân tôn thờ là Thánh mẫu, Thành hoàng của Hải Phòng. Ảnh: NS
Trước giờ khai mạc, lễ rước truyền thống được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi thức đặc trưng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ảnh: NS
Phát biểu khai mạc, lãnh đạo phường Lê Chân nhấn mạnh, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong nhân dân. Ảnh: NS
Từ nền tảng lịch sử mà Nữ tướng Lê Chân đã gây dựng, phường Lê Chân ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc tổ chức lễ hội cũng là dịp để địa phương gắn kết bảo tồn di sản với phát triển, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: NS
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được phục dựng từ năm 2011, từng bước hoàn thiện về quy mô, nghi thức và nội dung tổ chức; đến năm 2016 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc phục dựng và duy trì lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: NS
Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn Nữ tướng Lê Chân” gồm 3 chương, với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật, tái hiện hình tượng Nữ tướng Lê Chân và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất An Biên xưa -Hải Phòng ngày nay. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc đời của vị nữ tướng tài ba trong công cuộc khai phá vùng đất An Biên. Ảnh: NS
Với những công đức lớn lao của Nữ tướng Lê Chân - Thánh Chân công chúa, trải qua gần hai nghìn năm, bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, người dân Hải Phòng đã lập đền thờ phụng, suy tôn bà lên bậc Thánh Mẫu. Nhớ đến công đức của Bà, từ xa xưa Nhân dân Hải Phòng và các vùng phụ cận tổ chức nhiều hoạt động lễ hội tại đền Nghè, đình An Biên… để bày tỏ lòng ngưỡng vọng và biết ơn một vị tướng tài ba, tâm phúc của Hai Bà Trưng. Những giá trị tinh thần đó trải qua thời gian được kết tinh lại thành giá trị văn hóa vô giá của dân tộc nói chung và của người dân Hải Phòng nói riêng, tiếp nối lưu truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ảnh: NS
