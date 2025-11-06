Người dân phát hoảng khi mở cửa, thấy con trăn lớn 'ghé thăm' nhà mình 06/11/2025 15:23

(PLO)- Khi mở cửa đi vào nhà, một người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hoảng khi thấy con trăn đất lớn trong nhà. Cơ quan chức năng đã bắt và thả con trăn về môi trường sống tự nhiên.

Ngày 6-11, UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một con trăn đất nặng 30kg về môi trường tự nhiên. Con trăn này được phát hiện khi "lẻn" vào nhà một người dân trên địa bàn.

Cơ quan chức năng thả con trăn về với tự nhiên.

Theo thông tin trước đó, ông Phạm Văn Nam (ngụ xã Tuyên Hóa) khi mở cửa vào nhà thì phát hiện một con trăn đất lớn, nằm cuộn tròn ngay góc nhà. Quá hoảng sợ, ông Nam bỏ chạy ra ngoài, đi báo cơ quan chức năng.

Con trăn lớn nằm trong nhà một người dân ở xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lực lượng chức năng sau đó đã xuống nhà ông Nam và tiến hành bắt con trăn. Do con trăn có kích thước lớn nên việc bắt giữ nó gặp nhiều khó khăn. Sau khi bắt được, lực lượng chức năng xác định con trăn này nặng khoảng 30kg.

Xã Tuyên Hóa đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả con trăn về môi trường tự nhiên.