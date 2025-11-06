Người dân phát hoảng khi mở cửa, thấy con trăn lớn 'ghé thăm' nhà mình

Ngày 6-11, UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một con trăn đất nặng 30kg về môi trường tự nhiên. Con trăn này được phát hiện khi "lẻn" vào nhà một người dân trên địa bàn.
Theo thông tin trước đó, ông Phạm Văn Nam (ngụ xã Tuyên Hóa) khi mở cửa vào nhà thì phát hiện một con trăn đất lớn, nằm cuộn tròn ngay góc nhà. Quá hoảng sợ, ông Nam bỏ chạy ra ngoài, đi báo cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng sau đó đã xuống nhà ông Nam và tiến hành bắt con trăn. Do con trăn có kích thước lớn nên việc bắt giữ nó gặp nhiều khó khăn. Sau khi bắt được, lực lượng chức năng xác định con trăn này nặng khoảng 30kg.
Xã Tuyên Hóa đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả con trăn về môi trường tự nhiên.
Trăn đất tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.