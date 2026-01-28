Bị la rầy, cháu chế tạo bom xăng gây cháy nhà ông ngoại 28/01/2026 11:45

(PLO)- Bực tức vì thường xuyên bị ông ngoại la rầy, một thanh niên ở Đồng Tháp chế tạo bom xăng ném vào nhà gây cháy.

Ngày 28-1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Thiện (18 tuổi, ngụ khóm 9, phường Mỹ Ngãi) về hành vi hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, Thiện thường xuyên đi chơi game, về khuya và quậy phá nên bị ông ngoại la rầy. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27-1, Thiện bực tức chuyện bị ông ngoại la rầy nên rút xăng từ xe mô tô để chế tạo bom xăng.

Sau đó Thiện châm lửa rồi ném bom xăng vào nhà ông ngoại gây cháy. Xong xuôi, Thiện ra trước cửa nhà nằm.

Nguyễn Chí Thiện tại cơ quan công an.

Bị la rầy, Thiện chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Ngãi phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người.