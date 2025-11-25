Trường học gấp rút hoàn trả tiền BHYT cho học sinh 25/11/2025 09:18

(PLO)- Nhiều trường học tại TP.HCM đã thông báo hoàn trả tiền BHYT cho học sinh. Trong đó, có trường cấn trừ qua tiền học tháng sau, nơi lại trả trực tiếp vì khoản nào ra khoản đó.

Học sinh TP.HCM được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế. Các trường học đang rà soát để tổ chức chi trả đảm bảo thuận tiện, minh bạch.

Hoàn trả tiền BHYT trực tiếp cho phụ huynh

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh cho biết từ ngày mai, trường sẽ thông báo về việc hoàn trả tiền BHYT cho phụ huynh đã đóng.

Theo đó, trường sẽ chuyển khoản qua số tài khoản do phụ huynh cung cấp. Hoặc, phụ huynh có thể vào trường gặp kế toán để nhận tiền mặt.

"Trường không thực hiện cấn trừ qua tiền học tháng sau vì tiền nào ra khoản nấy, tránh trường hợp phụ huynh hiểu lầm" - bà Nguyệt nói.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định trong một hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NQ

Từ tuần sau, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định cũng thực hiện chi trả tiền BHYT cho học sinh.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng cho hay sẽ mời phụ huynh vào trường nhận lại số tiền BHYT đã đóng. Mọi việc được thực hiện một cách công khai, minh bạch.

Theo ghi nhận của PV, Trường THCS Chu Văn An, phường Thủ Dầu Một đã hoàn trả tiền cho phụ huynh vào ngày 21-11. Tương tự, Trường Tiểu học Long Điền cũng đã chi trả tiền BHYT vào ngày 19-11.

Có trường hoàn trả theo hình thức khác

Trường THCS Linh Trung, phường Linh Xuân vừa có thông báo hỗ trợ mức đóng BHYT học sinh năm học 2025-2026 theo Nghị quyết 56/2025 của HĐND TP.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, trong một giờ học. Ảnh: NQ

Theo đó, đối với phụ huynh đã đóng tiền BHYT học sinh (12 tháng) với số tiền 631.800 đồng, trường sẽ cấn trừ vào biểu phí tiền học tháng 12-2025. Nếu tháng 12-2025 không đủ tiền sẽ được cấn trừ tiếp vào biểu phí tháng 1- 2026.

Đối với phụ huynh chưa đóng BHYT, trường đã điều chỉnh và không thu khoản này trên hệ thống thu phí.

Chị Nguyễn Châu vui mừng khi nhận được thông báo của Trường Tiểu học Bình Chiểu, phường Tam Bình về việc hoàn trả tiền BHYT cho học sinh đã đóng trước ngày 31-1-2026.

"Tôi mới nắm thông tin về việc TP.HCM hỗ trợ BHYT cho học sinh trên báo, nay đã nhận được thông báo từ trường, quá tuyệt vời" - chị Châu nói.

Theo đó, đối với trường chị sẽ trừ vào tiền học tháng sau. Cụ thể, học sinh có tăng tiết bán trú, sẽ được khấu trừ trực tiếp vào khoản phí tháng 12-2025. Còn đối với học sinh học một buổi, trường khấu trừ trực tiếp vào khoản phí tháng 12-2025 và tháng 1-2026.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Hưng, cũng thông báo về việc hoàn tiền BHYT năm 2026.

Đối với trường hợp học sinh chưa đóng tiền BHYT, trường dừng thu, phụ huynh không phải đóng.

Đối với trường hợp học sinh đã thanh toán tiền BHYT năm 2026, trường sẽ hoàn trả số tiền 631.000 theo hình thức trừ vào phiếu báo thu tháng 12-2025.