Cảnh báo học sinh mê búp bê Kuman Thong vì tin 'học giỏi, thi đậu' 11/05/2026 13:51

Ngày 11-5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trước tình trạng xuất hiện một số học sinh liên quan đến việc mua bán, sử dụng và thờ cúng búp bê Kuman Thong, Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của trào lưu mê tín này trong học đường.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây trên không gian mạng lan truyền nhiều thông tin cho rằng búp bê Kuman Thong, có nguồn gốc từ Thái Lan là “vật hộ mệnh” giúp học giỏi, thi đậu, gặp may mắn. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của không ít học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở.

Hình ảnh “búp bê Kuman Thong”. Ảnh: CATN

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định việc mua bán, nuôi dưỡng, thờ cúng búp bê Kuman Thong là hành vi mang tính tuyên truyền mê tín dị đoan, trái với quy định pháp luật. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý tò mò của học sinh để câu view, trục lợi và phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một số trường hợp học sinh có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng và thờ cúng loại búp bê này. Khi những yếu tố mê tín len lỏi vào môi trường giáo dục, nhiều hệ lụy tiêu cực có thể phát sinh như học sinh rơi vào trạng thái lo âu, phụ thuộc vào yếu tố tâm linh, bỏ bê học tập và dành quá nhiều thời gian chăm sóc búp bê.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh mà còn tác động tiêu cực đến gia đình, nhà trường và xã hội.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh xây dựng niềm tin vào năng lực và ý chí của bản thân thay vì tin vào những “phép màu” hư ảo.

Cùng với đó, phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, định hướng con em tập trung học tập, rèn luyện; đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc ngoài thực tế.