Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án 'Nuôi em' 28/04/2026 15:45

(PLO)- Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, cơ quan công an nhận thấy vụ việc tại các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "sucmanh2000" không có dấu hiệu phạm tội.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định không khởi tố vụ án vụ án hình sự liên quan đến quan đến Dự án Nuôi Em, dự án thiện nguyện “sucmanh2000”.

Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tại các dự án thiện nguyện “Nuôi em”, “sucmanh2000”, Cục Cảnh sát hình sự đã xác minh, điều tra.

Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và các em nhỏ miền núi. Ảnh: Facebook Hoàng Hoa Trung

Các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "sucmanh2000" do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi, trú phường Phương Liệt, Hà Nội) sáng lập và điều hành. Dự án Nuôi em hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Thời gian gần đây, dự án này trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề công khai thông tin và minh bạch tài chính.

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6-12-2025, thắc mắc về việc thiếu thông tin chi tiết liên quan đến danh sách các em nhỏ được hỗ trợ. Trước áp lực từ dư luận và yêu cầu minh bạch từ các nhà tài trợ, ngày 7-12-2025, ông Trung công bố đóng tài khoản nhận ủng hộ của dự án để rà soát, thống kê và thông báo tạm dừng chi tiền nuôi ăn các em.

Ngày 15-12-2025, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết đơn vị đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ và chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc, trong đó tập trung vào 13 tỉnh, thành có dự án thiện nguyện này hoạt động.

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, sau phản ánh của báo chí, Cục Cảnh sát hình sự chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục cũng như phối hợp với PC02 các địa phương, chỉ đạo rà soát nội dung phản ánh.

Sau thời gian xác minh, kiểm tra về nguồn tin về tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự (C02) nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm nên ngày 24-4, C02 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nêu trên.