Dự án 'Nuôi em' chưa chi trả 1 tỉ đồng cho các trường ở Đắk Lắk 26/01/2026 16:39

(PLO)- Dự án "Nuôi em" hiện chưa chi trả số tiền hơn 1 tỉ đồng cho các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26-1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản phản hồi các cơ quan báo chí liên quan dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh.

Một bữa ăn do dự án Nuôi em tài trợ ở Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, trước đây dự án Nuôi em được nhóm tình nguyện triển khai trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã (cũ) tại tỉnh. Qua đó, các địa phương chỉ đạo trường học trực tiếp làm việc với nhóm tình nguyện mà không thông qua Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với nhóm tình nguyện của dự án Nuôi em để cung cấp danh sách học sinh, số lượng suất ăn và kinh phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12-2025, dự án Nuôi em chưa thực hiện việc chi trả tiền ăn theo cam kết. Vì vậy, nhiều trường phải mua chịu thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Ngày 15-12-2025, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có công văn yêu cầu rà soát, thống kê tình hình triển khai dự án Nuôi em trên toàn tỉnh.

Theo kết quả rà soát, trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án Nuôi em tài trợ suất ăn (16 trường mầm non, bốn trường tiểu học và ba trường THCS).

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, đến nay dự án Nuôi em đã thanh toán cho các trường hơn 68 triệu đồng, chưa thanh toán (tính đến hết tháng 12-2025) số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Vẫn theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ một số ít trường học được chi trả một phần tiền trong tháng 9 và 10. Phần lớn các trường chưa nhận được kinh phí hỗ trợ từ tháng 9 đến tháng 12-2025.