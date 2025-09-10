Bắt giữ đối tượng truy nã khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất 10/09/2025 13:58

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã trong đó có Trần Thị Cẩm Vân vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 10-9, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã do Bộ Công an phát động, PC01 đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã.

Hai đối tượng truy nã Trần Thị Cẩm Vân và Điêu Tùng. Ảnh: NY

Cụ thể, ngày 30-8, tổ công tác PC01 đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng Điêu Tùng (35 tuổi) thường trú tại xã Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó vào ngày 31-8, xác định đối tượng truy nã Trần Thị Cẩm Vân (46 tuổi) thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội, bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tổ công tác PC01 đã phối hợp với lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng truy nã này ngay khi vừa xuống máy bay.

Để bắt được hai đối tượng truy nã nói trên, tổ công tác của PC01 đã phải mất nhiều thời gian theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu. Sau khi phát hiện lực lượng trinh sát đã theo sát truy vết lộ trình di chuyển của hai đối tượng truy nã. Đặc biệt là Trần Thị Cẩm Vân, đối tượng truy nã đã trốn ra nước ngoài và sau đó bí mật nhập cảnh về Việt Nam.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hai đối tượng vừa bị bắt theo lệnh truy nã để xử lý.