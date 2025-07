Cảnh sát bắt giữ bị can truy nã thủ 2 khẩu súng quân dụng đang chuẩn bị vượt biên 26/07/2025 21:50

Ngày 26-7, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang trên đường trốn truy nã.

Cảnh sát tinh nhuệ vây bắt kẻ mang hai khẩu súng quân dụng tại Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị nhận được yêu cầu phối hợp khẩn từ Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội về việc truy bắt bị can Trần Hải Quỳnh (43 tuổi, ngụ phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Quỳnh là người liên quan đến một vụ án tại TP Hà Nội với các tội danh chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận định đối tượng có vũ khí và rất manh động, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động lực lượng tinh nhuệ, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan – Chi cục Hải quan khu vực 9 để lên kế hoạch vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 50 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công Trần Hải Quỳnh cùng tài xế taxi khi cả hai đang ở khu vực biên giới Việt – Lào, khi Quỳnh chuẩn bị vượt biên trái phép qua Lào.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện Quỳnh giấu một khẩu súng ngắn quân dụng trong thắt lưng, bên trong có một viên đạn đã lên nòng. Khám xét chiếc xe, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng khác cùng một lượng tiền mặt và nhiều vật dụng khác.

Test nhanh, cơ quan công an xác định Trần Hải Quỳnh dương tính với chất ma túy.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đang làm thủ tục để bàn giao Trần Hải Quỳnh cùng toàn bộ tang vật cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra.