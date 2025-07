Bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Nam Ban Silk 26/07/2025 16:23

Chiều 26-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khắc H – Giám đốc và ông Nguyễn Phi C – Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đóng tại xã Nam Ban Lâm Hà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Nam Ban Silk bị bắt

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Khắc H đã ký hơn 20 hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với bảy công ty nước ngoài dù công ty đã dừng hoạt động từ tháng 11-2023. Sau đó, ông chỉ đạo cấp dưới làm giả chứng từ giao hàng nhằm lừa các đối tác chuyển tiền đặt cọc, thanh toán và chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tác chuyển về cho Công ty TNHH Nam Ban Silk lên tới hàng chục tỉ đồng. Số tiền này sau đó bị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 14-7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai bị can nói trên.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.