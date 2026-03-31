Vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên: Xử lý tài khoản thông tin sai sự thật 31/03/2026 20:57

(PLO)- Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc rà soát tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên.

Ngày 31-3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan chức năng đang rà soát, mời làm việc và xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực, sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh liên quan vụ ca sĩ Juky San chụp ảnh trong Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Hình ảnh ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên được lan truyền trên mạng.

Theo bà Hạnh, Giếng Tiên không phải là di tích, cũng không phải nơi tín ngưỡng hay thờ cúng, mà chỉ là một danh lam thắng cảnh thuộc khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý.

Thời điểm ca sĩ Juky San chụp ảnh, tấm bia đá giới thiệu nguồn gốc Giếng Tiên đã bị bão số 13 cuốn hư hỏng, không còn.

Sau khi có thông tin trên mạng, ca sĩ Juky San đã xin lỗi và gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh. Tuy nhiên, trên mạng, nhiều tài khoản bày tỏ chính kiến cá nhân và có lời lẽ nặng nề với ca sĩ. Việc này cũng ảnh hưởng đến hình ảnh về hoạt động du lịch của địa phương.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông xác nhận Giếng Tiên không phải là di tích và hiện cũng không có quy định cấm tắm tại khu vực này.

Sau sự việc, phường đã cử người vệ sinh toàn bộ khu vực và nguồn nước nơi nữ ca sĩ ngâm mình, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý lắp lại tấm bia đá để du khách dễ nhận biết, tránh phát sinh những hành vi chưa phù hợp trong quá trình tham quan, chụp ảnh.