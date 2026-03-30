Vụ ca sĩ Juky San tắm Giếng Tiên: Địa phương sẽ làm vệ sinh cái giếng 30/03/2026 22:00

(PLO)- Chính quyền địa phương cho biết sẽ vệ sinh toàn bộ khu vực Giếng Tiên (ở Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), sau vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong giếng.

Ngày 30-3, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương đã cử người vệ sinh lại toàn bộ khu vực Giếng Tiên (ở Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) – nơi nữ ca sĩ Juky San ngâm mình, chụp ảnh.

Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên không phải là di tích và cũng không có quy định cấm tắm. Tuy nhiên, đây là nơi người dân địa phương có tín ngưỡng, mang yếu tố tâm linh.

Như PLO đưa tin, sáng 30-3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái được cho là ca sĩ Juky San mặc đồ bikini ngâm mình trong Giếng Tiên và chụp ảnh. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã có nhiều chia sẻ, bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi phản cảm của ca sĩ này.

Theo người dân, từ lâu nguồn nước này được dùng để uống với niềm tin nước mang lại may mắn, bình an.

Cùng ngày, ca sĩ Juky San đã chính thức xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ekip đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh. Tại thời điểm chụp, ekip không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm.

“Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà San và ekip xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ekip đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội”, Juky San nói.