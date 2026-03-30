Nữ ca sĩ Juky San tắm Giếng Tiên có vi phạm gì không? 30/03/2026 17:21

(PLO)- Theo luật sư, hành vi tắm Giếng Tiên của nữ ca sĩ Juky San có vi phạm chuẩn mực ứng xử nơi công cộng, nhưng về mặt pháp lý thì... phải xét kỹ.

Mới đây, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết đang xác minh vụ cô gái ngâm mình chụp ảnh tại Giếng Tiên (khu du lịch Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) để xem xét hướng xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ ca sĩ Juky San (Trần Thị Dung, 28 tuổi) mặc bikini chụp ảnh tại khu vực Giếng Tiên, một nơi được người dân xem là có yếu tố tâm linh.

Hành vi của nữ ca sĩ Juky San bị nhiều người phản đối, cho rằng thiếu chuẩn mực và đặt câu hỏi liệu hành vi này có vi phạm pháp luật hay không?

Hình ảnh nữ ca sĩ Juky San mặc bikini tắm trong Giếng Tiên. Ảnh: CĐM

Luật sư Mai Thanh Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết dưới góc độ pháp lý, hành vi ngâm mình chụp ảnh tại Giếng Tiên cần được xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành về bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh và trật tự công cộng.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể cấm hành vi “tắm” hoặc “ngâm mình” tại các danh thắng tự nhiên, trừ trường hợp khu vực đó đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, hoặc có nội quy, biển cấm rõ ràng do cơ quan, đơn vị quản lý ban hành.

Vì vậy, nếu Giếng Tiên chưa có quy định cấm cụ thể bằng văn bản, hành vi này có thể được xem là chưa phù hợp về mặt ứng xử nơi công cộng, nhưng chưa đủ căn cứ để xác định là vi phạm hành chính.

Cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước vụ việc. Ảnh: CĐM

Trong hệ thống pháp luật hiện hành, chưa có điều khoản nào mô tả trực tiếp hành vi “ngâm mình chụp ảnh tại danh lam thắng cảnh” để làm căn cứ xử phạt. Các quy định liên quan chủ yếu điều chỉnh những hành vi có tính chất xâm hại rõ ràng như làm biến dạng, hư hại di tích; xây dựng trái phép; hoặc làm ô uế, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan.

Trong khi đó, việc ngâm mình chụp ảnh không mặc nhiên đồng nghĩa với hành vi gây ô nhiễm hay hư hại. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cũng đòi hỏi hành vi phải được mô tả cụ thể và có căn cứ chứng minh về tính chất, mức độ vi phạm.

Do đó, nếu không chứng minh được hậu quả hoặc không có quy định cấm cụ thể (như biển báo, nội quy), việc áp dụng chế tài xử phạt sẽ gặp khó khăn về cơ sở pháp lý.

Để có căn cứ xử lý, cơ quan chức năng cần làm rõ một số yếu tố. Trước hết là quy chế quản lý tại khu du lịch hoặc điểm tham quan, cụ thể có quy định cấm tắm, ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên hay không. Bên cạnh đó là hệ thống biển báo tại hiện trường, như các biển “cấm xuống nước”, “khu vực tâm linh, yêu cầu trang phục phù hợp”.

Đồng thời, cần xác định rõ tính chất pháp lý của Giếng Tiên, có thuộc danh mục di tích được bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa hay không. Trường hợp là di tích, các hành vi làm thay đổi hiện trạng, gây ảnh hưởng đến giá trị di tích có thể bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phải xem xét hành vi thực tế, bao gồm trang phục, cách thức thực hiện, mức độ ảnh hưởng đến không gian chung, để đánh giá có vi phạm quy định về nếp sống văn minh nơi công cộng hay không.