Ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên khiến cộng đồng dậy sóng 30/03/2026 14:46

(PLO)- Hình ảnh cô gái mặc bikini chụp ảnh trong Giếng Tiên - nơi tâm linh của người dân làng Chài Nhơn Lý, Gia Lai được cho là của ca sĩ trẻ Juky San.

Ngày 30-3, trao đổi với PLO, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh thông tin cô gái ngâm mình chụp ảnh trong Giếng Tiên (thuộc khu du lịch Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) để có hướng xử lý theo quy định.

Hình ảnh được cho là của ca sĩ Juky San mặc bikini tắm trong Giếng Tiên. Ảnh: CĐM

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là của ca sĩ Juky San. Bức ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và bày tỏ nhiều ý kiến phản đối, phẫn nộ.

Juky San (tên thật Trần Thị Dung, sinh ngày 14-1-1998) là nữ ca sĩ trẻ được biết đến với giọng hát trong trẻo và phong cách âm nhạc nhẹ nhàng.

Cô được biết đến rộng rãi từ các bản cover "triệu view" (Cầu hôn, Một đêm say) và cuộc thi Giọng Hát Việt 2019. Juky San cũng sở hữu bản hit "Phải chăng em đã yêu" (2021) và tham gia The Masked Singer Vietnam.

Theo ảnh mạng xã hội chia sẻ, cô gái được cho là nữ ca sĩ Juky San mặc trang phục bikini có hình ô vuông trắng đỏ, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Nhiều người cho rằng, Giếng Tiên từ lâu là một địa điểm mang yếu tố tâm linh. Người dân nơi đây tin rằng nguồn nước tại đây có thể mang lại sức khỏe, thậm chí hỗ trợ chữa bệnh.

Vì vậy, nhiều du khách khi đến tham quan đều giữ thái độ trân trọng và trực tiếp uống nước tại giếng. Theo ghi nhận, tại khu vực Giếng Tiên cũng được đặt bia đá, thông tin về giếng nước này.

Cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến bức xúc, vì cho rằng tại khu vực Giếng Tiên có ghi đầy đủ thông tin về Giếng Tiên, nguồn nước được người dân uống để mang lại may mắn, sức khỏe.