Ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên khiến cộng đồng dậy sóng

Ngày 30-3, trao đổi với PLO, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh thông tin cô gái ngâm mình chụp ảnh trong Giếng Tiên (thuộc khu du lịch Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) để có hướng xử lý theo quy định.
Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là của ca sĩ Juky San. Bức ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và bày tỏ nhiều ý kiến phản đối, phẫn nộ.
Juky San (tên thật Trần Thị Dung, sinh ngày 14-1-1998) là nữ ca sĩ trẻ được biết đến với giọng hát trong trẻo và phong cách âm nhạc nhẹ nhàng.
Cô được biết đến rộng rãi từ các bản cover "triệu view" (Cầu hôn, Một đêm say) và cuộc thi Giọng Hát Việt 2019. Juky San cũng sở hữu bản hit "Phải chăng em đã yêu" (2021) và tham gia The Masked Singer Vietnam.
Theo ảnh mạng xã hội chia sẻ, cô gái được cho là nữ ca sĩ Juky San mặc trang phục bikini có hình ô vuông trắng đỏ, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.
Nhiều người cho rằng, Giếng Tiên từ lâu là một địa điểm mang yếu tố tâm linh. Người dân nơi đây tin rằng nguồn nước tại đây có thể mang lại sức khỏe, thậm chí hỗ trợ chữa bệnh.
Vì vậy, nhiều du khách khi đến tham quan đều giữ thái độ trân trọng và trực tiếp uống nước tại giếng. Theo ghi nhận, tại khu vực Giếng Tiên cũng được đặt bia đá, thông tin về giếng nước này.
Ca sĩ Juky San xin lỗi
Ngày 30-3, liên quan vụ “cô gái mặc bikini chụp ảnh trong Giếng Tiên” tâm linh ở Eo Gió (làng Chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), ca sĩ Juky San đã chính thức xin lỗi công khai trên trang cá nhân.
Theo Juky San, cô đã nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xung quanh bộ ảnh mới nhất được chụp tại khu vực Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai.
“San xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất”, Juky San viết.
Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ekip đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh. Tại thời điểm chụp, ekip không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh.
Ca sĩ trẻ cho rằng, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường.
“Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà San và ekip xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ekip đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội”, Juky San nói.