Phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển 160kg thuốc nổ trái phép vào Việt Nam 25/10/2025 16:46

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ hai người đàn ông cùng 160kg thuốc nổ.

Ngày 25-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp bắt giữ hai người đàn ông người Lào vận chuyển trái phép thuốc nổ qua biên giới.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 24-10, Đội Đặc nhiệm PCMT&TP thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ hai người là Chan Thi (25 tuổi), Thao Thi (22 tuổi) cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào cùng hai xe máy và hai bao tải chứa 80kg chất rắn.

Lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: BP

Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng tuần tra phát hiện cách hiện trường 200m về hướng Lào có thêm hai xe mô tô với hai bao tải chứa 80kg chất rắn.

Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ người cùng tang vật. Ảnh: BP

Hai người đàn ông này khai nhận hành vi vận chuyển thuốc nổ trái phép vào Việt Nam giao hàng để lấy tiền công, tổng số tang vật thu giữ tại hiện trường 160kg thuốc nổ.

Hai người Lào bị bắt và tang vật 160 kg vật liệu nổ. Ảnh: BP

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.