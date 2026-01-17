Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025: Soobin Hoàng Sơn giành danh hiệu Ca sĩ xuất sắc 17/01/2026 06:22

(PLO)- Vượt qua nhiều đề cử nổi bật, trong đó có Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao danh hiệu Ca sĩ xuất sắc.

Tối 16-1, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (phường Tân Sơn Nhất), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những sáng tạo âm nhạc tiêu biểu trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Đây cũng là cơ sở để xét chọn các giải thưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 250 tác phẩm của 250 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gồm 205 tác phẩm thanh nhạc, 27 tác phẩm khí nhạc và 13 công trình thuộc lĩnh vực lý luận, nghiên cứu, giáo trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải A cho 6 tác phẩm. Ảnh: HẢI NHI

Qua xét chọn, có tổng cộng 76 tác phẩm và nghệ sĩ được trao thưởng. Trong đó, Giải A trao cho 6 tác phẩm, Giải B trao cho 21 tác phẩm, Giải C trao cho 24 tác phẩm và Giải Khuyến khích vinh danh 25 tác phẩm ở các thể loại thanh nhạc, khí nhạc, hợp xướng và ấn phẩm nghiên cứu.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải Sol Vàng cho chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân thực hiện. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết năm 2025 Hội tổ chức hai liên hoan âm nhạc lớn, trong đó có Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng tại TP.HCM.

Đặc biệt, Liên hoan Âm nhạc quốc tế Á - Âu lần thứ tư quy tụ hơn 10 quốc gia, trên 30 nhạc sĩ nước ngoài và hơn 200 nghệ sĩ trong nước, diễn ra tại Hà Nội và Trung tâm Công viên Di sản văn hóa.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong đó có việc xây dựng Bảo tàng Âm nhạc với nguồn đầu tư ban đầu hàng chục tỉ đồng, hướng tới hình thành Bảo tàng Âm nhạc số quốc gia.

Liên quan đến việc học sinh phổ thông khi tốt nghiệp đều biết chơi một nhạc cụ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định Hội có đủ nguồn lực để đồng hành triển khai. Hiện Hội có khoảng 1.700 hội viên, trong đó có gần 1.000 nhạc sĩ có khả năng trực tiếp giảng dạy nhạc cụ cho học sinh, sinh viên.

“Đây là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia khi chủ trương được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án triển khai trong thực tiễn”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nói.

Live concert “Giấc mơ Sol” của tác giả Giáng Son đạt giải Sol Vàng. Ảnh: HẢI NHI

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cho biết giới văn nghệ sĩ rất phấn khởi khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80, chính thức lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao Giải thưởng Sol Vàng cho các sản phẩm âm nhạc giá trị cao và những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật.

Cụ thể, giải Sol Vàng được trao cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (hạng mục Ca sĩ xuất sắc nhất); tác phẩm “Tự hỏi” do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện (hạng mục MV); album “Cuốn phim” của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến - Thanh Lam (hạng mục Album âm nhạc); tác phẩm “Giấc mơ Sol” của tác giả Giáng Son (hạng mục Live concert); chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân thực hiện (hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận).

Giải thưởng Sol Vàng được trao cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: HẢI NHI

Giải Sol Bạc trao cho các tác phẩm: “Vị nhà” của rapper Đen Vâu (hạng mục MV); album “Hồn Việt” của tác giả Hoài An (hạng mục album); chương trình “Hẹn ước Bắc Nam” của Đài Phát thanh và Truyền hình Quân đội Nhân dân (hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận); tác phẩm “Xoay tròn” của tác giả Hoàng Dũng (hạng mục Album âm nhạc).

Giải Khuyến khích vinh danh 25 tác phẩm ở nhiều thể loại. Ảnh: HẢI NHI

Ban tổ chức cũng trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc cho MV “Vinh quang, ơi Việt Nam” của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Trao đổi với PLO, ca sĩ Hoàng Dũng cho biết đây là lần đầu tiên anh được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam với giải Sol Bạc.

NSƯT Trần Vương Thạch trao giải Sol Bạc cho ca sĩ Hoàng Dũng (thứ 2, từ trái sang). Ảnh: HẢI NHI

Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi nỗ lực của bản thân cùng ê kíp trong dự án live concert "Xoay tròn" được ghi nhận.

“Xoay tròn là dự án tôi và cộng sự chuẩn bị trong gần ba năm, mang nhiều tâm huyết, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật”, ca sĩ Hoàng Dũng tâm sự.