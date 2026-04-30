Đặc sắc chương trình nghệ thuật ‘Tình ca Đất nước’ 30/04/2026 21:42

Tối 30-4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tình ca Đất nước”.

Chương trình nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Chương trình diễn ra trong khoảng 90 phút, được xây dựng theo ba chương với những giai điệu hào hùng, tái hiện chặng đường đấu tranh kiên cường của dân tộc, khắc họa khí thế của những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do.

Đông đảo người dân và du khách chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật “Tình ca đất nước” trong không khí trang nghiêm, xúc động. Ảnh: HẢI NHI

Thông qua các liên khúc, mashup và tiết mục dàn dựng công phu, chương trình gợi lại dấu mốc lịch sử trọng đại, đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Mở màn chương trình là liên khúc “Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng” do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân, Jack Long cùng các nhóm múa biểu diễn, tạo không khí trang trọng, giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả bước vào mạch nội dung chính.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại dấu mốc lịch sử trọng đại. Ảnh: HẢI NHI

Tiếp đến là Chương I với chủ đề “Tình ca độc lập” tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Điểm nhấn của chương là video clip về Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng các ca khúc “Dòng sông phẳng lặng”, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” và “Em vẫn đợi anh về”. Những tiết mục này khắc họa rõ nét hình ảnh người lính, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn và hậu phương kiên trung, thủy chung.

﻿ ﻿ Không gian nghệ thuật được dàn dựng kết hợp ngâm thơ, nhạc dân tộc, múa minh họa tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc truyền thống. Ảnh: HẢI NHI

Không gian đô thị Sài Gòn trong những năm tháng đấu tranh cũng được tái hiện qua video phỏng vấn các nhân chứng lịch sử và liên khúc “Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay”, trước khi đẩy cao cảm xúc bằng chuỗi tiết mục về ngày toàn thắng như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Lá đỏ” và “Việt Nam ngày đại thắng”.

Khoảnh khắc sân khấu tái hiện không gian ký ức và tinh thần đoàn kết, gợi nhắc về một thời gian khó nhưng đầy nghĩa tình. Ảnh: HẢI NHI

Với chủ đề “Tri ân”, chương II lắng lại với những tiết mục mang màu sắc tưởng niệm, biết ơn. Nổi bật là nhạc cảnh “Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm” do Hồ Trung Dũng và các nghệ sĩ thể hiện, tái hiện sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các tiết mục dàn dựng công phu giúp chương trình tái hiện chiều sâu lịch sử.

Tiếp đó, liên khúc “Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới - Sài Gòn cô tiên năm 2000” với sự biểu diễn của Đan Trường, Thảo Trang, Phương Vy cùng nghệ sĩ xiếc, múa đã khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ TP.HCM xung kích trong lao động, xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh.

Chương III với chủ đề “Tự hào tiếp bước tương lai” mang sắc thái hiện đại, hướng đến khát vọng phát triển và hội nhập. Các tiết mục “Nơi đảo xa”, mashup “Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - TP.HCM thành phố tôi yêu”, “Ho Chi Minh City - We are vibrant” và “Việt Nam kiêu hãnh” tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật “Tình ca đất nước” không chỉ tái hiện chiều sâu lịch sử mà còn kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.