40.000 khán giả bùng nổ cùng đại cảnh nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc' 29/04/2026 04:41

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc thu hút khoảng 40.000 khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật quy mô lớn, giàu cảm xúc và đậm tinh thần dân tộc.

Tối 28-4, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã diễn ra. Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật quy mô lớn và đậm tinh thần dân tộc.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên cùng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo nên một đại cảnh sân khấu hoành tráng.

Âm vang Tổ quốc mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc khi diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI cùng HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc thu hút khoảng 40.000 khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật quy mô lớn, giàu cảm xúc và đậm tinh thần dân tộc. Ảnh: TUẤN HUY.

Chương trình góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và động lực nội sinh.

Một trong những điểm nhấn giàu tính biểu tượng là phân cảnh Bình yên Tổ quốc với màn diễu binh kết hợp biểu diễn thực cảnh của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Hình tượng người lính thời bình hiện lên gần gũi, trang nghiêm, khắc họa rõ nét vai trò gìn giữ chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự.

Một trong những điểm nhấn giàu tính biểu tượng là phân cảnh Bình yên Tổ quốc với màn diễu binh kết hợp biểu diễn thực cảnh của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: TUẤN HUY

Lực lượng quân nhạc thuộc đoàn nghi lễ quân đội thực hiện các thanh âm hào hùng dưới quân kỳ quyết thắng.

Khối kỵ binh xuất hiện với tiếng vó ngựa dồn dập, uy nghi.

Chương trình chia thành hai phần rõ nét. Phần I kéo dài 90 phút gồm ba chương: Trường ca trên trống đồng, Âm vang lịch sử và Khát vọng Việt Nam. Phần này tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Phần II mang màu sắc trẻ trung, hướng tới khán giả số với các tiết mục âm nhạc đương đại, pha trộn giữa giao hưởng, pop và rock.

Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện ca khúc "Người Việt mình thương nhau" trong đó cụm từ "lúa chín cúi đầu" được thay đổi.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa… cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh góp phần tăng chiều sâu cho chương trình.

Các ca khúc được lựa chọn như Đường chúng ta đi, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Quê tôi… tạo mạch cảm xúc xuyên suốt về tình yêu quê hương đất nước.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình.

Đáng chú ý, tiết mục Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đã thu hút sự quan tâm khi phần lời được điều chỉnh. Câu hát từng gây tranh luận “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” được thay bằng “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng”, phù hợp hơn với tinh thần chương trình.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội khép lại chương trình.

Khép lại đêm nghệ thuật là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội, mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận trong năm 2026. Âm vang Tổ quốc đã trở thành không gian kết nối cảm xúc, nơi tinh thần Việt được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ.