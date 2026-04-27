Clip hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tập luyện cho phân cảnh tại 'Âm vang Tổ quốc 2026' 27/04/2026 13:00

(PLO)- Hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Quân đội và Công an đang khẩn trương luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh tại 'Âm vang Tổ quốc 2026'.

Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Quân đội và Công an đang khẩn trương luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình yên Tổ quốc, dự kiến diễn ra vào tối 28-4.

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập cho chương trình. Ảnh: BTC.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc diễn ra trong không khí cả nước hướng tới những dấu mốc lớn của dân tộc: Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, phân cảnh Bình yên Tổ quốc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa diễu binh và biểu diễn thực cảnh quy mô lớn. Đây sẽ là khoảnh khắc giàu cảm xúc, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho toàn bộ chương trình.

“Với tên gọi Bình yên Tổ quốc, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng từ biển trời bao la, nơi biên cương gió lộng đến từng con phố, luôn có hình ảnh người chiến sĩ Quân đội, Công an âm thầm làm nhiệm vụ, canh giữ từng tấc đất, gìn giữ bình yên cho nhân dân”- Tổng đạo diễn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Quân đội và Công an đang khẩn trương luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh tại 'Âm vang Tổ quốc 2026'. Clip: BTC.

Phân cảnh không chỉ tái hiện hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những tiết mục để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.