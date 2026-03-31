581 doanh nghiệp được trao chứng nhận danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 31/03/2026 20:35

(PLO)- 581 doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2026 do người tiêu dùng bình chọn được nhìn nhận như một “bản đồ niềm tin” của thị trường.

Chiều 31-3, tại Hội trường Thống Nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) 2026, với chủ đề “30 năm tự hào và tiếp nối".

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các chuyên gia kinh tế và đại diện tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng hành trình 30 năm của HVNCLC không chỉ là câu chuyện của sản phẩm. Đây là quá trình gây dựng niềm tin trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp: “Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt. Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại”.

Ông cũng đặt mục tiêu cho giai đoạn tới: Nếu 30 năm qua là hành trình làm cho người Việt tin vào hàng Việt, thì 30 năm tới phải là hành trình để thế giới tin vào giá trị Việt.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết, TP đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Hiện nay, TP đã và đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững.

Trong quá trình đó, TP đánh giá cao vai trò đóng góp của Hiệp hội HVNCLC.

Thời gian tới, TP đề nghị Hiệp hội tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu bền vững.

Phối hợp chặt chẽ với sở ngành trong triển khai chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa.

“TP cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững”- ông Thạnh nói.

9 doanh nghiệp được trao chứng nhận HVNCLC -Chuẩn hội nhập.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao chứng nhận HVNCLC 2026 cho 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn. 9 doanh nghiệp cũng được trao chứng nhận HVNCLC - Chuẩn hội nhập.

Danh sách 581 doanh nghiệp HVNCLC được nhìn nhận như một “bản đồ niềm tin” của thị trường. Tại đây, người tiêu dùng không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn gián tiếp xác lập những chuẩn mực về chất lượng, trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC cho biết, trong 30 năm đã có 14.299 lượt doanh nghiệp được người tiêu dùng nêu tên bình chọn.

Qua quá trình sàng lọc, hiện có 1.752 doanh nghiệp đạt danh hiệu. Những con số này phản ánh cơ chế doanh nghiệp được nhận diện từ thị trường và liên tục nâng chuẩn theo thời gian.

Đây là một chu trình niềm tin, nơi người tiêu dùng, doanh nghiệp và tổ chức đồng hành để xác lập chuẩn mực chất lượng. Hiện nay, HVNCLC đang chuyển từ một danh hiệu sang một hệ sinh thái nhiều lớp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dài hạn.

"Năm 2026 sẽ là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động tri ân người tiêu dùng kéo dài cả năm. Các hoạt động này hướng đến Tuần lễ kỷ niệm 30 năm HVNCLC vào tháng 10-2026"- bà Hạnh chia sẻ.