42 đơn vị lần đầu tiên đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 24/03/2026 10:50

(PLO) - Theo ban tổ chức, năm 2026 có 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Trong số này, có 28 doanh nghiệp đạt danh hiệu liên tiếp suốt 30 năm và 42 đơn vị lần đầu tiên ghi danh.

Ngày 24-3, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức họp báo công bố Lễ trao chứng nhận HVNCLC 2026 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm của chương trình.

28 DN đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Ông Nguyễn Văn Phượng, phụ trách cuộc khảo sát Hàng Việt Nam Chất lượng cao của Hiệp hội cho biết cuộc khảo sát được triển khai từ tháng 9-2025 đến tháng 1-2026. Hình thức gồm khảo sát trực tiếp tại tám tỉnh, thành phố và trực tuyến trên toàn quốc.

Kết quả ghi nhận 155.266 lượt bình chọn cho 4.439 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc tên. Từ danh sách sơ bộ 659 đơn vị đạt tỉ lệ bình chọn, Ban tổ chức đã đối chiếu, đánh giá đa chiều để chọn ra 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu HVNCLC 2026 do người tiêu dùng bình chọn.

Trong số này, có 28 doanh nghiệp đạt danh hiệu liên tiếp suốt 30 năm và 42 đơn vị lần đầu tiên ghi danh. TP.HCM dẫn đầu với 302 doanh nghiệp đạt chứng nhận. Tiếp theo là Hà Nội 58 doanh nghiệp, Tây Ninh 34 doanh nghiệp, An Giang 27 doanh nghiệp và Đồng Nai 21 doanh nghiệp.

Theo ông Phượng, kết quả bình chọn cũng cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục lấy thị trường nội địa làm nền tảng chiến lược. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay thận trọng hơn nhưng đòi hỏi cao về chất lượng và độ an toàn.

Với ngành thực phẩm, các yếu tố như truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng. Với nhóm hàng phi thực phẩm, độ bền, công năng và dịch vụ hậu mãi là những tiêu chí nổi bật. Một điểm đáng chú ý là khảo sát năm nay đã bổ sung các tiêu chí liên quan đến sản phẩm xanh. Qua đó, Ban tổ chức bước đầu ghi nhận sự gắn kết giữa niềm tin thị trường với yêu cầu phát triển bền vững.

Theo khảo sát có 86% người tiêu dùng sẵn sàng chi 5-10% mua sản phẩm xanh

Vẫn còn khoảng cách giữa nhận thức và chi tiêu sản phẩm xanh

Dịp này, Hiệp hội cũng thông tin kết quả khảo sát về nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh năm 2025 nhằm nhận diện mức độ sẵn sàng chi trả của người dân. Đây là năm thứ hai đơn vị này thực hiện khảo sát.

Kết quả cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường. Khoảng 2/3 số người được hỏi dự kiến sẽ tăng sử dụng các sản phẩm xanh trong thời gian tới. Đặc biệt, 86% người được khảo sát cho biết sẵn sàng chi thêm từ 5% đến 10% để mua sản phẩm xanh.

Kết quả này cho thấy yếu tố “xanh” không còn chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ người mua có thu nhập cao, mà đang lan rộng hơn sang các nhóm tiêu dùng trung lưu, thậm chí cả nhóm chi tiêu thận trọng, miễn là sản phẩm tạo được cảm giác “đáng tiền”, an toàn và có thông tin rõ ràng.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra một khoảng cách vẫn còn tồn tại giữa nhận thức và hành vi mua sắm thực tế. Những rào cản chính hiện nay gồm: giá thành sản phẩm, độ phủ thị trường và thiếu thông tin minh bạch. Điều này cho thấy tiêu dùng xanh không chỉ là thay đổi thói quen của người mua, mà còn là bài toán tổ chức sản xuất, phân phối, truyền thông và minh bạch hóa thông tin của doanh nghiệp.

Theo ông Phượng, để tiêu dùng xanh bứt phá mạnh cần có các can thiệp hệ thống từ chính sách và thị trường. Ông nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ nâng cao nhận thức sang tháo gỡ các điểm nghẽn thị trường thực tế. Cụ thể, các bên cần phối hợp thu hẹp khoảng cách giá, chuẩn hóa và minh bạch thông tin, đồng thời mở rộng độ phủ phân phối. Việc tập trung nguồn lực vào nhóm người tiêu dùng tiềm năng cũng là yếu tố then chốt.

"Chỉ khi các điều kiện thị trường được cải thiện, thái độ tích cực mới chuyển hóa thành hành vi bền vững", ông Phượng nói.