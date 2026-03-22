Xung đột Trung Đông, cơ hội để doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh 22/03/2026 08:38

(PLO) - Theo Sở Công thương TP.HCM, với lợi thế từ các dự án điện gió và điện mặt trời đang phát triển tại Cần Giờ, Bà Rịa - Vũng Tàu, việc chuyển đổi sang dùng năng lượng xanh sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về chi phí và bền vững hơn trong tương lai.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 87. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của năm 2026 với chủ đề tập trung vào các giải pháp ứng phó biến động thị trường và hỗ trợ pháp lý cho hội viên.

TP.HCM bảo vệ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ông Phan Đình Tuệ, Trưởng ban điều hành chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA cho biết, tại sự kiện các diễn giả đã phân tích rõ việc xung đột Trung Đông đang tác động sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, xăng dầu tăng giá tất yếu kéo theo cước phí logistics tăng, từ đó đẩy giá thành hàng hóa và chi phí kinh doanh lên cao. Sự gia tăng chi phí này chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn lên tỉ giá và lạm phát.

Trước bối cảnh đó, Ban tổ chức đã mời ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM chia sẻ góc nhìn và nhận định chuyên môn về bức tranh kinh tế nhiều thách thức này.

Theo ông Bình An, bài toán kinh tế vĩ mô không chỉ dừng lại ở giá vàng hay tỉ giá, mà quan trọng nhất là bối cảnh và các kịch bản tác động. Trước khi đi sâu vào vấn đề lạm phát, giá vàng hay đồng USD, chúng ta cần xem xét kịch bản xung đột sẽ tác động thế nào đến tăng trưởng của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông phân tích nếu xung đột kéo dài, đây sẽ là kịch bản rất xấu cho kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Đối với nước ta, TP.HCM sẽ là địa phương chịu tác động trực tiếp.

Nhận diện rủi ro này, ngày 13-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã chủ trì chuyên môn cho một hội thảo quan trọng do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì. Hội thảo nhằm đánh giá bức tranh tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm 2026 và giai đoạn trung hạn.

Về cơ bản, kế hoạch tăng trưởng của Thành phố vẫn chưa thay đổi. Chúng ta đang tập trung vào các giải pháp ứng phó ngắn hạn, tìm mọi cách để giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm 2026.

Về kịch bản xấu, chúng tôi nhận định xung đột có thể không duy trì ở cường độ cao mãi, mà sẽ kết thúc ở một giai đoạn nhất định rồi chuyển sang xung đột cường độ thấp kéo dài. Khả năng này rất dễ xảy ra. Khi đó, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại eo biển Hormuz. Tình hình sẽ tiếp tục bất định và khó khăn; xác suất xảy ra một kịch bản tích cực lúc này là khá thấp.

Cũng theo ông Bình An, trong hai tháng đầu năm, các chỉ số vĩ mô của Việt Nam khá khả quan. Tuy nhiên, báo cáo gần đây của Chi cục Thống kê thành phố cho thấy số liệu tháng 3 đã bớt khả quan.

Thứ nhất, tăng trưởng xuất khẩu sụt giảm từ mức 10% xuống chỉ còn khoảng 3% đến 6%. Thứ hai, chỉ số sản xuất công nghiệp bắt đầu giảm, trong khi chỉ số giá tiêu dùng lại tăng lên. Tác động của giá năng lượng đến lạm phát đã hiện rõ.

Thêm vào đó, thị trường bán buôn, bán lẻ và sức mua của người dân cũng suy giảm so với các tháng trước. Nhìn vào bức tranh tháng 3 và Quý I, nhiều khả năng tốc độ tăng trưởng sẽ không đạt như kỳ vọng ban đầu.

Trước bối cảnh đó, chúng ta buộc phải tăng tốc quyết liệt trong Quý II. Thành phố đã xây dựng kịch bản với mục tiêu rất cao cho Quý II nhằm bù đắp và bảo vệ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh trao đổi thông tin tại chương trình.

Việt Nam chủ động kịch bản ứng phó rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, trước những biến động phức tạp của tình hình Trung Đông, Việt Nam đang triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó.

Các nhiệm vụ được chia thành hai nhóm trọng tâm gồm câu chuyện cấp bách trước mắt và chiến lược dài hạn. Về ngắn hạn, Chính phủ tập trung tìm kiếm thêm nguồn cung năng lượng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu. Thủ tướng đã thực hiện hàng loạt cuộc điện đàm với một số quốc gia để đa dạng hóa nguồn cung.

Song song với việc tăng cường sản xuất nội địa, công tác tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng được đặt lên hàng đầu. Chính phủ cũng kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt. Các chính sách tài chính, tài khóa đang được điều hành linh hoạt để ứng phó với bất ổn tỉ giá và nguy cơ lạm phát.

Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng, về lâu dài việc xây dựng phương án dự phòng cho các rủi ro này, đặc biệt là nguồn cung năng lượng, phải trở thành mục tiêu ưu tiên quốc gia. Chính sách dự trữ an ninh chiến lược quốc gia cần được mở rộng quy mô, không chỉ với năng lượng mà còn cả lương thực và y tế. Việc gia tăng dự trữ chiến lược là yếu tố then chốt để bảo đảm an sinh xã hội và sự bền vững của nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần rút ra bài học từ các cuộc xung đột quốc tế về rủi ro đứt gãy hợp đồng. Những tình huống bất khả kháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi các đơn vị phải có kịch bản ứng phó pháp lý chặt chẽ.

Các doanh nghiệp cần chú trọng tư vấn để đưa các điều khoản xử lý tình huống khẩn cấp vào hợp đồng sắp tới. Điều này giúp các bên hài hòa lợi ích và hỗ trợ lẫn nhau thay vì mặc nhiên chấm dứt hợp tác khi có biến cố xảy ra.