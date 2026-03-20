Nhiều doanh nghiệp kìm giá dịch vụ, tung khuyến mãi hỗ trợ người dùng 20/03/2026 19:23

(PLO)- Các doanh nghiệp dịch vụ nỗ lực kìm giá sản phẩm, tung khuyến mãi để giữ chân người dùng trong bối cảnh giá xăng, dầu, gas... nhiều biến động

Từ 23 giờ ngày 19-3, giá bán các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng cao, gây nhiều áp lực cho cả doanh nghiệp vận tải, dịch vụ và cả người tiêu dùng trong nước.

Doanh nghiệp tăng khuyến mãi để giữ chân khách hàng

Trước bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đã nỗ lực kìm giá hoặc gia tăng khuyến mãi tới người tiêu dùng trong nước.

Đối với vận tải, vừa qua Grab cho biết sẽ tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách của mình để đồng hành cùng đối tác tài xế khắp cả nước trong bối cảnh giá xăng, dầu đang có nhiều biến động, thông qua việc chi thưởng cho tài xế



Cạnh đó, hãng này cũng tiếp tục có chính sách hỗ trợ các tài xế chuyển đổi xe xăng sang xe điện, với mức hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng/đối tác ở Hà Nội và 1 triệu đồng/đối tác ở TP.HCM. Theo Grab, hỗ trợ này không chỉ giúp đối tác tiết kiệm chi phí, thêm tự tin chuyển đổi mà còn góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Tương tự, ngay trong ngày 20-3, sàn thương mại điện tử Shopee và ứng dụng ví điện tử ShopeePay đã triển khai chương trình hoàn 20.000 xu, tương đương 20.000 đồng, khi thanh toán bằng ví điện tử ShopeePay tại một số cây xăng đối tác.

Trạm xăng có tên tài khoản nhận tiền thanh toán chứa các từ khóa được liệt kê trong bảng danh sách trên sẽ được hoàn tiền 20.000 đồng.

Chương trình kéo dài đến ngày 28-3 nhằm hỗ trợ người dùng tiết kiệm một phần chi phí hằng ngày, đồng thời có thể sử dụng như một ưu đãi khi mua sắm các mặt hàng trên Shopee.

Đại diện Shopee thông tin thêm, hiện đơn vị này đang triển khai chương trình bình ổn giá và miễn phí giao hàng cho nhiều mặt hàng, giúp người dùng an tâm mua sắm.

Không chỉ các doanh nghiệp dịch vụ, tại một số trạm xăng cũng triển khai nhiều dịch vụ như thay nhớt tại cửa hàng sẽ được giảm tiền khi đổ xăng. Đơn cử ghi nhận tại cây xăng Petrolimex Lê Văn Sĩ (TP.HCM), nhân viên cho biết người dân khi mua và thay nhớt tại đây sẽ được miễn phí công thay và tặng 20.000 đồng khi đổ xăng R95.

Một số cây xăng tung khuyến mãi cho người dùng. Ảnh: THU HÀ

Người tiêu dùng gói ghém chi tiêu hàng ngày

Chị Thu Hồng, người tiêu dùng tại phường An Hội Đông, TP.HCM cho biết, chi tiêu trong gia đình của chị đang tăng lên vì áp lực xăng dầu, gas. Chị Hồng lo ngại rất có thể trong vài tuần tới tô bún, bó rau, ly cà phê sáng sẽ tăng thêm một bậc giá mới dù những mặt hàng này đã tăng vào hồi đầu tháng 1-2026.

"Đà tăng này khiến gia đình chúng tôi 6 người phải tính toán lại chi phí chi tiêu hàng ngày. Tôi ưu tiên mua hàng bình ổn và tận dụng khuyến mãi từ các doanh nghiệp dịch vụ"- chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ người tiêu dùng, những tiểu thương tại các chợ truyền thống cũng đang đau đầu tính toán lại chi phí, hàng hoá nhập về để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và khách hàng.

Chị Nguyễn Thoa, tiểu thương kinh doanh thịt tại chợ Phạm Văn Bạch, TPHCM cho biết giá xăng tăng kéo theo nhiều chi phí đầu vào tăng, trong khi sức mua giảm rõ rệt.

“Nếu tiểu thương không chủ động ổn định giá sẽ càng khiến sức mua tại chợ ảm đạm, việc kinh doanh trở nên khó khăn, nhưng nếu không tăng thì lợi nhuận giảm. Tôi rất lo lắng”- chị Thoa bộc bạch.

Cũng theo chị Thoa, để giảm bớt chi phí đầu ra, chị cùng 6 tiểu thương khác ở chợ đã chủ động thích ứng bằng cách liên kết, gom chung đơn hàng nhập vào giảm cước vận chuyển.

Một tiểu thương khác đang kinh doanh rau củ tại đây thì chia sẻ, gia đình chị chọn cách dậy sớm tự đi lấy rau, thay vì nhờ dịch vụ để lấy công làm lời, bình ổn giá rau củ bán ra.