TP.HCM sẽ giám sát thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng 14/04/2026 15:51

(PLO)- TP.HCM sẽ giám sát việc thực hiện năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, trước hết là trong công tác cán bộ.

Ngày 14- 4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa Phương III, Ban Nội chính Trung ương và các Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM chủ trì Phiên họp thứ 13. Ảnh: THANH THÙY

Xử lý nghiêm minh các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I-2026; thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTNLPTC và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo TP trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp nhưng các đơn vị trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cả nước.

Công tác PCTNLPTC ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phòng và chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với tám đảng viên (cảnh cáo bốn đảng viên; khai trừ bốn đảng viên vì phạm pháp luật); Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật khai trừ đối với năm đảng viên vi phạm pháp luật

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có bốn nhóm việc lớn cần khẩn trương thực hiện ngay.

Đó là tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương, hoàn thành việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án trong quý II, phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong năm 2026.

TP.HCM cũng sẽ giám sát việc thực hiện năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, trước hết là trong công tác cán bộ và rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Cùng đó rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn” về cơ chế, pháp lý trong quá trình thực hiện công tác thu hồi tài sản; phân loại các nhóm vướng mắc cốt lõi để tháo gỡ hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ tài sản để quản lý và theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan, đơn vị.

TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này.