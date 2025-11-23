Lâm Đồng: Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi D’ran, khẩn trương di dời dân 23/11/2025 16:11

(PLO)- Một vết nứt sụt lớn vừa xuất hiện trên đồi cà phê tại xã D’ran (Lâm Đồng) có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 23-11, UBND xã D’ran (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xuất hiện một vết nứt nghiêm trọng trên quả đồi cà phê có nguy cơ đe doạ các hộ dân bên dưới.

Vết lún nứt dài hơn 100m, sụt sâu hơn 1m trên quả đồi cà phê rộng nhiều hecta tại xã D'ran có nguy cơ sạt lở cao

Vết nứt trên được người dân phát hiện gần trưa nay tại thôn Đường Mới, xã D'Ran. Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, quả đồi rộng nhiều hecta xuất hiện một vết lún nứt lớn kéo dài khoảng hơn 100m, rộng 20cm và sụt sâu hơn 1m.

Toàn bộ diện tích xung quanh ngấm nhiều nước, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp tới 6 hộ dân với 20 nhân khẩu.

Nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng xã D’ran cùng Sở Chỉ huy phía trước 3 - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tại xã D’ran nhanh chóng tiến hành di dời tài sản và người dân có khả năng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng khẩn trương di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn, khoanh vùng nguy cơ sạt trượt.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá vết lún nứt để có phương án xử lý. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng để cắm biển cảnh báo, túc trực đảm bảo người dân không vào khu vực nguy hiểm.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn nên nhiều khu vực xuất hiện các vị trí sạt lở, ngập úng cục bộ. Tại xã D’ran, vào đêm 19-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước qua tràn hồ Đơn Dương với lưu lượng lớn khiến toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp dọc hạ lưu sông Đa Nhim ngập nước.

Trong đó, khu vực dân cư xã D’ran nằm ngay chân đập hồ thuỷ điện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 căn nhà tài sản hư hại nặng, hàng chục hecta hoa màu bị nước lũ tàn phá.