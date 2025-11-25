Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông 25/11/2025 17:37

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình hạ du.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines, dự kiến di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Tỉnh Lâm Đồng sớm có kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VT

Theo chỉ đạo, các địa phương phải khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó tình huống thời tiết nguy hiểm tiếp theo. Các xã, phường phải theo dõi sát bản tin dự báo, thông báo kịp thời cho người dân, chủ tàu thuyền, đặc biệt lực lượng hoạt động trên hồ, đập, suối để đảm bảo an toàn.

Tỉnh yêu cầu rà soát, kiểm tra công trình hồ đập, vận hành đúng quy trình để bảo đảm an toàn, nhất là các hồ đã tích đầy nước hoặc đang sửa chữa, nâng cấp. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu phải được kiểm tra và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và các đơn vị khí tượng phải thường xuyên cập nhật tình hình, phát cảnh báo kịp thời, đảm bảo độ tin cậy để người dân và chính quyền chủ động ứng phó.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&MT tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại, tham mưu các phương án chỉ đạo, hỗ trợ theo quy định.