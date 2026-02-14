Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu 14/02/2026 07:22

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng vào chiều 13-2.

Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường

Tại buổi tiếp, Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư và thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư về thành công của Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp, trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. Ảnh: TTXVN

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre chia sẻ Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza.

Ông Michael DeSombre khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Đồng thời, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ quà lưu niệm. Ảnh: Báo QĐND

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Michael DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế-thương mại; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong công tác khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Cũng trong chiều 13-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Michael DeSombre.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc. Hai nước trở thành hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới xây dựng tương lai hợp tác hữu nghị trên cơ sở lợi ích chung, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau...

Về hợp tác chuyên ngành, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Tháng 9-2025, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh, Thực thi pháp luật lần thứ II tại Hoa Kỳ.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ông Michael DeSombre tham mưu triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ một cách thực chất hơn nữa. Bộ Công an mong muốn hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với kết quả tốt đẹp.

Về hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các loại tội phạm mà hai bên cùng quan tâm.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Hoa Kỳ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, an ninh và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.