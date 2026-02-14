Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre 14/02/2026 12:54

Ngày 13-2, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Michael George DeSombre.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Michael George DeSombre. Bộ trưởng khẳng định cuộc gặp diễn ra trong thời điểm ý nghĩa khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định sau 30 năm bình thường hóa và hơn 2 năm triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc. Hai nước trở thành hình mẫu tiêu biểu trong nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới xây dựng tương lai hợp tác trên cơ sở lợi ích chung, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Về hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng khẳng định thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre phát biểu tại buổi tiếp

Bộ trưởng điểm lại, tháng 9-2025, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh, Thực thi pháp luật lần thứ II tại Hoa Kỳ. Hai bên thường xuyên trao đổi nội dung thiết thực như phòng chống ma túy, mua bán người, nhập cư trái phép, an ninh mạng và chống lừa đảo trực tuyến.

Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ông Michael George DeSombre tiếp tục tham mưu triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện thực chất hơn. Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Công an mong muốn hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với kết quả tốt đẹp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và xử lý các loại tội phạm hai bên cùng quan tâm.

Trợ lý Ngoại trưởng Michael George DeSombre trân trọng tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an với các đối tác Hoa Kỳ lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.