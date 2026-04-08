Quảng Ngãi: Đập dâng sông Trà Khúc chuẩn bị vận hành, tích nước 08/04/2026 20:52

(PLO)- Đập dâng sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi sẽ được đưa vào vận hành thử trước ngày 30-5.

Ngày 8-4, UBND phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi có thông báo về thu dọn cây cối, hoa màu, tài sản trên đất bãi bồi ven sông khu vực thượng lưu công trình đập dâng sông Trà Khúc.

Cận cảnh đập dâng sông Trà Khúc.

Theo UBND phường Trương Quang Trọng, dự án dập dâng hạ lưu sông Trà Khúc hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình đã tổ chức thông xe kỹ thuật phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4, vận hành thử trước ngày 30-5.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi- chủ đầu tư, sau khi vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư sẽ bàn giao công trình cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Do đó, ban đã có văn bản đề nghị ngưng canh tác tại khu vực bãi bồi ven sông thượng lưu để phục vụ việc đưa công trình vào vận hành tích nước.

Chính quyền yêu cầu người dân thu dọn cây cối, tài sản trên các bãi bồi trước ngày 30-6.

Cũng theo UBND phường Trương Quang Trọng, diện tích đất bãi bồi sông Trà Khúc thuộc Nhà nước quản lý, không thực hiện cho thuê hoặc cho mượn để sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi, hạn chế thiệt hại khi công trình tích nước, UBND phường đề nghị các hộ dân chủ động thu dọn toàn bộ cây trồng, hoa màu và tài sản trên khu vực nêu trên, hoàn thành trước ngày 30-6.