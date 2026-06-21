Từ 1-7, chính thức bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình, phương tiện đã thẩm định thiết kế 21/06/2026 14:00

(PLO)- Việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế được các chuyên gia ủng hộ.

Theo Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã cắt giảm thêm 3 thủ tục hành chính. Nghị quyết có hiệu lực từ 1-7-2026.

Bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình, phương tiện

Theo đó, ba thủ tục bị bãi bỏ gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Người dân trải nghiệm các dụng cụ PCCC tại TP.HCM năm 2025. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo quy định trước đây, công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC phải trải qua hai thủ tục nối tiếp là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về PCCC hoặc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công.

Sau khi tự tổ chức thi công và nghiệm thu, chủ đầu tư có thể đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Như vậy, hiện chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, gồm thẩm định thiết kế về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công công trình đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt và cấp phép lưu thông.

Hỗ trợ các dự án được thực hiện nhanh hơn

ThS Huỳnh Minh Châu, chuyên gia ô tô, xe máy chia sẻ: về góc độ cải cách thủ tục hành chính thì bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC đối với một số công trình và phương tiện là phù hợp vì giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian đưa dự án vào khai thác và giảm tình trạng doanh nghiệp phải chờ đợi cơ quan quản lý kiểm tra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Hiện nay, thực tế có những dự án thiết kế đã được thẩm duyệt, thi công đúng hồ sơ và hệ thống PCCC đã chạy thử đạt yêu cầu nhưng vẫn phải chờ thêm nhiều tuần hoặc nhiều tháng để được nghiệm thu. Nên nếu bỏ được khâu hành chính trung gian thì tiến độ đầu tư sẽ cải thiện đáng kể. ThS Huỳnh Minh Châu, chuyên gia ô tô, xe máy

Tuy nhiên, theo ông Châu cần quy định rõ quy trình thực hiện và trách nhiệm của các bên. Ví dụ trách nhiệm pháp lý đối với cho chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu; hay việc kiểm định độc lập có năng lực và chịu trách nhiệm dân sự, hậu kiểm thường xuyên, đột xuất.

Bên cạnh đó, cũng cần công khai hồ sơ PCCC để cư dân và khách hàng có thể giám sát. Nếu bỏ nghiệm thu mà chưa xây dựng được các cơ chế thay thế này thì rủi ro cũng có khả năng xảy ra.

Một chuyên gia khác đồng tình cho rằng cắt giảm thủ tục giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí đi lại và các thủ tục phát sinh trong quá trình chờ đợi phê duyệt.

“Việc cắt giảm các bước trung gian và điều kiện gia nhập thị trường giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án, đưa sản phẩm/dịch vụ mới tiếp cận người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thủ tục nhanh chóng giúp các dự án đầu tư sớm đi vào vận hành, tạo ra dòng tiền và rút ngắn thời gian thu hồi vốn, giảm áp lực lãi vay ngân hàng cho doanh nghiệp”- vị chuyên gia cho hay.