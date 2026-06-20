Từ 1-7, chiến sĩ Trường Sa được giảm 30% giá vé tàu 20/06/2026 15:09

(PLO)- Từ ngày 1-7-2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tại Đặc khu Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé tàu khi đi lại bằng đường sắt.

Chính sách này giảm vé tàu được triển khai trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo đó, các quân nhân đủ điều kiện sẽ được giảm 30% trên giá vé hiện hành khi mua vé đi các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt quản lý, khai thác.

Quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa sẽ được giảm sâu vé tàu. Ảnh: V.LONG

Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp “Giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa” còn hiệu lực.

Để được áp dụng chính sách giảm giá, hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và “Giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa” khi mua vé cũng như trong quá trình đi tàu.

Hiện việc bán vé ưu đãi mới được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc, chưa áp dụng với hình thức mua vé trực tuyến hoặc mua qua đại lý.

Theo ngành đường sắt, đây là hoạt động nhằm chia sẻ, tri ân và tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.