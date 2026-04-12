Arsenal sẩy chân, Man City phải thắng tất cả các trận còn lại 12/04/2026 13:44

Trong lúc còn kém điểm Arsenal trên bảng xếp hạng, chiến lược gia người Tây Ban Nha Guardiola khẳng định Man City không còn bất kỳ “vùng an toàn” nào và chỉ cần một cú sảy chân, mọi hy vọng sẽ sụp đổ.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giờ đây chỉ còn lại tám vòng đấu, nhưng áp lực đã được đẩy lên mức cao nhất. Manchester City không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng liên tiếp, đồng thời chờ đợi đối thủ trực tiếp đánh rơi điểm số. Đây là kịch bản không dễ xảy ra, nhưng Guardiola hiểu rằng đội bóng của ông không còn lựa chọn nào khác.

Trận đấu với Chelsea tại Stamford Bridge vào đêm 12-4 như điểm khởi đầu cho chuỗi trận “sinh tử”. Ngay sau đó là cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal, trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải của Man City. Chỉ một kết quả không như ý, mọi nỗ lực trước đó có thể trở nên vô nghĩa.

HLV Pep Guardiola cùng các học trò sẽ tranh thủ Arsenal chững lại để bứt tốc. Ảnh: EPA.

HLV Guardiola thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân khiến Man City rơi vào thế khó hiện tại. Đó không phải là do đối thủ quá mạnh, mà nằm ở chính sự thiếu ổn định của đội bóng trong suốt mùa giải. Những điểm số tưởng chừng nằm trong tầm tay đã bị đánh rơi một cách đáng tiếc, và giờ họ phải trả giá.

Ông nhấn mạnh rằng việc thi đấu trước hay sau Arsenal không còn ý nghĩa. Điều quan trọng duy nhất là Man City phải kiểm soát được số phận của mình bằng cách giành trọn điểm số ở mọi trận đấu còn lại. Trong cuộc đua căng thẳng này, bất kỳ sự do dự nào cũng có thể trở thành đòn chí mạng.

Dù đang chịu áp lực lớn, Man City vẫn có cơ sở để tự tin. Họ vừa đánh bại chính Arsenal để giành chức vô địch Carabao Cup, sau đó tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng đậm trước Liverpool tại FA Cup. Chuỗi phong độ ấn tượng trong giai đoạn tháng 4, với gần như tuyệt đối số trận thắng, mang lại niềm tin rằng đội bóng vẫn đủ khả năng bứt tốc.

Haaland cùng đồng đội sẽ chiến đấu cật lực để lên ngôi vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, HLV Guardiola không muốn các học trò bị cuốn vào những con số thống kê. Ông yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung tối đa, bởi mỗi trận đấu lúc này đều mang tính sống còn. Theo ông, tinh thần chiến đấu mới là yếu tố quyết định, chứ không phải thành tích trong quá khứ.

Một vấn đề khác khiến ban huấn luyện lo lắng là tình hình lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ruben Dias chắc chắn vắng mặt, John Stones chưa đảm bảo thể trạng, còn Josko Gvardiol vẫn trong quá trình hồi phục dài hạn. Những thiếu hụt này có thể ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của đội bóng ở giai đoạn then chốt.

Dẫu vậy, Guardiola không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho việc đánh rơi điểm số. Với ông, đây là thời điểm Manchester City phải thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Cuộc đua vẫn còn mở, nhưng cánh cửa sẽ khép lại ngay lập tức nếu họ không hoàn hảo.