Danh sách chuyển nhượng mùa hè của MU dần được hé lộ 13/05/2026 13:45

MU đang quan tâm đến một số cầu thủ trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ có một kỳ chuyển nhượng bận rộn khi CLB bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tới. Họ cần một số bản hợp đồng mới để giúp đội bóng kết hợp tham vọng ở giải quốc nội với chiến dịch Champions League.

Đội bóng của Michael Carrick có lịch thi đấu thoải mái hơn so với các đối thủ mùa này do không tham gia các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên, việc giành được suất tham dự Champions League đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải chơi tối thiểu tám trận đấu ở châu Âu mùa giải tới, đồng thời hy vọng cạnh tranh ở tốp đầu Premier League và tranh giành các danh hiệu cúp quốc nội.

Casemiro sẽ ra đi vào mùa hè này sau khi hết hợp đồng khiến MU phải tăng cường mạnh lực lượng ở vị trí tiền vệ trên thị trường chuyển nhượng. Ngôi sao của Atalanta, Ederson, là một trong nhiều cầu thủ được liên hệ chuyển đến Old Trafford.

Theo các nguồn tin, MU đang nhắm đến việc chiêu mộ ít nhất năm cầu thủ mới khi kế hoạch chuyển nhượng của họ dần được hé lộ. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm qua một số tin tức nổi bật nhất xung quanh đội chủ sân Old Trafford.

Ederson là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chưa ai chính thức hỏi mua mục tiêu của MU

Giám đốc điều hành của Atalanta, Luca Percassi, đã tuyên bố CLB vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào cho Ederson. Mặc dù MU được cho là quan tâm đến cầu thủ người Brazil, nhưng thông điệp của Percassi cho thấy rõ ràng chưa có CLB nào chính thức bày tỏ sự quan tâm trước mùa hè.

Cầu thủ 26 tuổi này Ederson có 40 lần ra sân cho đội bóng Ý mùa này nhưng đang tiến gần đến 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. Mặc dù hợp đồng ít ỏi còn lại có thể khiến Ederson trở nên dễ tiếp cận hơn so với các mục tiêu tiền vệ khác, Giám đốc điều hành của Atalanta đã cập nhật tình hình của cầu thủ này.

Khi được hỏi về Ederson, Percassi trả lời trang Tuttomercatoweb: "Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào, chỉ có sự quan tâm từ các đội khác. "Tôi nghĩ khó có khả năng các đội bóng sẽ có động thái gì trước khi mùa giải kết thúc. Việc có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi là điều bình thường, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá họ vào thời điểm thích hợp với sự bình tĩnh và điềm đạm".

Danh sách mục tiêu mùa hè dần hiện rõ

Manchester United dự định chiêu mộ hai tiền vệ trong mùa hè này, nhưng có thể sẽ bổ sung thêm một tiền vệ thứ ba nếu Manuel Ugarte được bán đi. Tờ The Sun (Anh) đưa tin Manchester United muốn có ít nhất năm tân binh.

Casemiro ra đi buộc MU tăng cường lực lượng mạnh cho vị trí tiền vệ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ngôi sao của Nottingham Forest, Elliot Anderson, Carlos Baleba của Brighton, tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham và Adam Wharton của Crystal Palace nằm trong số nhiều cái tên được liên hệ để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của MU. Aurelien Tchouameni cũng có thể là một lựa chọn của "quỷ đỏ" sau vụ mâu thuẫn tại Real Madrid .

Kế hoạch chuyển nhượng của MU cũng bao gồm việc chiêu mộ một hậu vệ trái mới để cạnh tranh với Luke Shaw, cũng như một tiền đạo dự bị cho Benjamin Sesko. Có thông tin cho rằng MU muốn có thêm một thủ môn để hỗ trợ cho Senne Lammens.