TAND TP.HCM tập huấn cho 1.299 hội thẩm nhân dân 14/05/2026 17:20

(PLO)- Việc tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ mới; góp phần bảo đảm hoạt động xét xử của TAND hai cấp TP.HCM khách quan, công minh, đúng pháp luật...

Ngày 14-5, TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 1.299 Hội thẩm nhân dân TAND hai cấp Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 14-5 đến ngày 15-5) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở chính, cơ sở 1, cơ sở 2 TAND TP.HCM và 19 điểm cầu TAND khu vực tại TP.HCM.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 1.299 Hội thẩm nhân dân TAND hai cấp Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: DUY PHƯƠNG

Hội nghị tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Địa vị pháp lý của Hội thẩm nhân dân và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Thủ tục Tố tụng hình sự khi tham gia phiên tòa; Thủ tục Tố tụng hành chính khi tham gia phiên tòa và Thủ tục Tố tụng dân sự khi tham gia phiên tòa.

Các Phó Chánh án TAND TP.HCM là báo cáo viên để trực tiếp truyền đạt kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn xét xử.

Ở chuyên đề về địa vị pháp lý của hội thẩm nhân dân sẽ nêu về vai trò của hội thẩm nhân dân - là người đại diện cho tiếng nói, kinh nghiệm sống và sự giám sát của nhân dân trong hoạt động xét xử...

Đối với lĩnh vực hình sự, nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác định thẩm quyền xét xử, đánh giá chứng cứ, tham gia xét hỏi, theo dõi phần tranh tụng, nghị án và quyết định vụ án. Bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Phó Chánh án TAND TP.HCM Phạm Thị Thu Hà trình bày chuyên đề "Địa vị pháp lý của Hội thẩm nhân dân và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án". Ảnh: DUY PHƯƠNG

Trong lĩnh vực hành chính sẽ trao đổi về phương pháp nghiên cứu hồ sơ, xác định quyền khởi kiện, đối tượng khởi kiện, thời hiệu khởi kiện; đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính trên các phương diện như thẩm quyền ban hành, trình tự thủ tục, thời hạn, thời hiệu...

Đối với lĩnh vực dân sự, hội nghị tập trung làm rõ vai trò của hội thẩm trong phiên tòa sơ thẩm, nhất là nguyên tắc xét xử tập thể, quyết định theo đa số; kỹ năng đặt câu hỏi, theo dõi tranh luận, đánh giá tài liệu, chứng cứ... Giúp hội thẩm thực hiện tốt vai trò ngang quyền với thẩm phán khi biểu quyết giải quyết vụ án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng đề nghị Chánh án TAND 19 khu vực tại TP.HCM, Trưởng Đoàn hội thẩm nhân dân tạo điều kiện về thời gian, phương tiện và công tác hậu cần để hội thẩm tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc.

Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DUY PHƯƠNG

Chánh án Phạm Quốc Hưng cho rằng hội thẩm nhân dân không chỉ là người tham gia xét xử theo nghĩa hình thức mà còn là người đồng quyết định bản án, mang tiếng nói của nhân dân vào từng phán quyết tư pháp.

Do đó, hội thẩm cần không ngừng tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm để xứng đáng với sự tin tưởng mà HĐND Thành phố và Nhân dân đã trao gửi.