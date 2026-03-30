HĐND TP.HCM bầu hơn 1.200 Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:59

(PLO)- Hội thẩm TAND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ có 70 thành viên; trong khi đó, Hội thẩm TAND khu vực tại TP.HCM có 1.229 thành viên.

Nội dung này được các đại biểu HĐND TP.HCM tiến hành bầu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30-3. Sau đó, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm TAND TP.HCM và Hội thẩm TAND khu vực (19 TAND khu vực) nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Bầu 70 thành viên Hội thẩm TAND TP.HCM

Trước đó, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trình bày tờ trình về số lượng, cơ cấu, thành phần bầu Hội thẩm TAND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ kết quả hiệp thương và thống nhất với Chánh án TAND TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trình HĐND TP bầu 70 người tham gia Hội thẩm nhân dân TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình bày tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

70 thành viên này được bầu từ 71 người giới thiệu ban đầu. Trong đó, khối Đảng có 2 người; khối Nhà nước 15 người; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 13 người; khối các trường Đại học 2 người; khối các hội 5 người; hưu trí có 34 người.

Trong số 71 ứng viên, có 37 người là nữ (chiếm tỉ lệ 52,11%); 4 người ngoài Đảng (tỉ lệ 5,63%). Về trình độ, có 35 người đạt trình độ trên Đại học (tỉ lệ 49,3%), trình độ Đại học là 36 người (tỉ lệ 50,7%). Đáng chú ý, số thành viên chuyên ngành Luật có 56 người (tỉ lệ 78,87%).

Số người tái cử là 47 người (tỉ lệ 66,2%); số người giới thiệu mới là 24 người (tỉ lệ 33,8%).

Bầu 1.229 thành viên Hội thẩm TAND khu vực

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã bầu 1.229 thành viên Hội thẩm TAND khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Theo quy định, tổng số Hội thẩm TAND khu vực trên địa bàn TP.HCM nhiệm kỳ này là 1.430 người.

Đại biểu HĐND TP.HCM tiến hành bầu hội thẩm nhân dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Căn cứ thực tế và nhu cầu nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trình HĐND TP.HCM bầu 1.229 người (khuyết 201 người) tham gia Hội thẩm TAND khu vực.

1.229 thành viên này được bầu từ 1.248 người giới thiệu ban đầu. Cơ cấu bao gồm: khối Đảng 86 người; khối Nhà nước 173 người; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 420 người; đơn vị sự nghiệp 182 người; khối các hội 13 người; hưu trí 366 người và 8 thành viên khác.

Trong đó, có 689 thành viên là nữ (tỉ lệ 55,21%); 52 người ngoài Đảng (tỉ lệ 4,17%).

Về chuyên môn, trình độ trên Đại học có 360 người (tỉ lệ 28,85%); trình độ Đại học 860 người (tỉ lệ 68,91%); trình độ Cao đẳng, Trung cấp 28 người (tỉ lệ 2,24%). Số người có trình độ chuyên ngành Luật là 626 người (tỉ lệ 50,16%).

Số người tái cử là 641 người (tỉ lệ 51,36%); số người giới thiệu mới là 607 người (tỉ lệ 48,64%).