Các ngân hàng thiết lập 'khung phối hợp chung' ngăn chặn gian lận thẻ, tài khoản 21/10/2025 15:35

(PLO)- Để ngăn chặn gian lận thẻ, tài khoản, các ngân hàng đã thiết lập khung phối hợp chung, đưa ra các bước xử lý khi phát hiện dấu hiệu gian lận thẻ, tài khoản.

Ngày 21-10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức họp triển khai “Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản/thẻ/đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền/thanh toán nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo”.

Phát biểu tại đây, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều quy định nhằm đảm bảo các ngân hàng thương mại khi triển khai dịch vụ, từ chuyển tiền, thanh toán cho tới phát hành và sử dụng thẻ đều tuân thủ đúng quy trình.

TS Nguyễn Quốc Hùng Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H.H

Bản thân các ngân hàng cũng ban hành các quy định nội bộ để hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng cũng như cho chính ngân hàng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tình trạng lừa đảo, giả mạo, gian lận thẻ, tài khoản diễn biến ngày càng phức tạp, với tần suất và mức độ tinh vi ngày càng tăng.

Trước bối cảnh đó, Hiệp hội Ngân hàng đã cân nhắc, đối chiếu giữa các quy định pháp luật và thực tế triển khai tại các tổ chức tín dụng cũng như phản ánh của khách hàng.

“Thực tế cho thấy việc xử lý các vụ việc lừa đảo, gian lận đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngân hàng. Mỗi ngân hàng tự triển khai theo quy định riêng thì gần như không thể đảm bảo hiệu quả. Hơn nữa, hệ thống ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, nên việc xử lý tại từng chi nhánh riêng lẻ là rất khó khăn”- TS Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản/thẻ/đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền/thanh toán nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo được xây dựng từ cuối năm 2023, trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Quá trình soạn thảo kéo dài gần một năm, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các ngân hàng thương mại lớn, cùng sự góp ý từ Bộ Công an, VKS và các vụ, cục chức năng.

Mục tiêu là thiết lập một “khung phối hợp chung” trong việc xử lý nhanh các trường hợp nghi ngờ gian lận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng và uy tín của hệ thống ngân hàng.

Sổ tay quy định rõ các bước xử lý khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, từ việc xác minh thông tin, tạm dừng giao dịch, thông báo giữa các ngân hàng, đến việc phối hợp với cơ quan điều tra.

Đặc biệt, các quy trình được thiết kế để đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời trong môi trường thanh toán điện tử.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: H.H

TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết sổ tay hướng dẫn này không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc ban hành một bộ quy định chung, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, cụ thể là các nghị định và thông tư của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thẻ và tài khoản, là hết sức cần thiết.

Một điểm đáng chú ý là Hiệp hội Ngân hàng sẽ đóng vai trò đầu mối giám sát việc thực hiện, tổng hợp các phản ánh, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước nếu phát hiện tổ chức tín dụng không tuân thủ quy trình phối hợp.

“Nếu không có sự phối hợp nhanh và chặt chẽ, việc phong tỏa, truy vết dòng tiền sẽ gần như bất khả thi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà còn làm suy giảm uy tín của chính ngân hàng”- ông Hùng nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết thêm ngăn chặn không chỉ là dừng dòng tiền, mà còn phải xác minh tính hợp pháp của giao dịch. Ngân hàng nào để xảy ra nhiều vụ việc không xử lý được, Hiệp hội sẽ tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

“Chúng tôi mong rằng Sổ tay sẽ thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống ngân hàng, góp phần phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng” - TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.