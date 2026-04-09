Bắt giữ 'đầu nậu' cung cấp ma túy để bán tại khu công nghiệp ở Đồng Nai 09/04/2026 11:48

(PLO)- Cảnh sát đã bắt giữ Vũ Mạnh Hùng được cho là "đầu nậu" cung cấp ma túy để bán tại khu công nghiệp ở Đồng Nai.

Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp các cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực Khu Công nghiệp.

Trước đó, lực lượng Đồn Công an Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch bắt quả tang đối tượng Lê Minh Thương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (xã Nhơn Trạch) thu giữ 22 gói ma túy có trọng lượng 14,9 gam cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Vũ Mạnh Hùng cùng số ma tuý cất giấu tại nơi ở. Ảnh: CAĐN

Vụ việc sau đó bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Long Thành, Công an xã Nhơn Trạch bắt Vũ Mạnh Hùng là “đầu nậu” mua bán ma tuý.

Tang vật công an thu giữ là 29 gói ma túy có trọng lượng gần 288 gam. Bước đầu cơ quan công an xác định Vũ Mạnh Hùng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép khoảng 1kg ma túy.