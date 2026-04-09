Khách và bảo vệ quán beer đánh nhau, cả 5 người bị bắt giam 09/04/2026 14:36

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong việc hăm dọa nữ nhân viên, nhóm khách và bảo vệ quán Sonic Beer Garden tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, đã lao vào ẩu đả khiến năm người bị bắt tạm giam.

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam năm người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Năm người bị bắt tạm giam gồm: Vũ Đức Việt (35 tuổi), Đinh Hữu Thành (32 tuổi), Nguyễn Thành Giang (38 tuổi), Trần Thanh Nhị (29 tuổi) và Nguyễn Phúc Uy (40 tuổi).

Công an khởi tố, bắt tạm giam người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, sự việc xuất phát từ hành vi của Đinh Hữu Thành khi người này có lời lẽ hăm dọa nữ nhân viên tại quán Sonic Beer Garden (địa chỉ 89A-91 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Thấy vậy, nhân viên bảo vệ của quán đã đưa Thành ra bên ngoài.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại mà dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa hai bên. Cụ thể, nhóm ba nhân viên bảo vệ gồm: Nguyễn Thành Giang, Trần Thanh Nhị và Nguyễn Phúc Uy đã xảy ra ẩu đả với hai khách là Vũ Đức Việt và Đinh Hữu Thành ngay trước quán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Công an cũng sàng lọc, lấy lời khai từng người liên quan để xác định hành vi. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an phường Tân Sơn Nhì cho biết đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nơi công cộng.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh và tránh sử dụng vũ lực. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.