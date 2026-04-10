Nhóm đòi nợ núp bóng công ty mua bán nợ bị bắt giam 10/04/2026 13:34

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm người núp bóng công ty mua bán nợ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngày 10-4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) Công an TP.HCM đã thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố về việc điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định một nhóm người thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.

Hợp thức hóa đòi nợ thuê bằng hợp đồng giả cách

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (54 tuổi) làm Giám đốc.

Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa "hợp đồng mua bán nợ" để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỉ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Nhóm cưỡng đoạt tài sản do Đạt cầm đầu. Ảnh: CA

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỉ đồng cho bà NTBT từ bà TTBB.

Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các thành viên trong nhóm liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm này huy động nhiều người mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân.

Tại đây, nhóm tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số người còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của bà B.

Ông Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bắt tạm giam chín người liên quan

Đáng chú ý, nhóm này chia thành nhiều tốp, hoạt động liên tục và thay phiên nhau bám địa bàn để gây sức ép kéo dài. Hành vi này khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh tại khu vực.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam tám bị can khác gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Tại cơ quan điều tra, nhóm Đạt khai nhận có quan hệ xã hội với Được "Đất Bắc". "Thấy anh em làm nên làm theo và không biết đó là vi phạm pháp luật" - Đạt khai.

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản của nhóm Đạt tương tự như nhóm Được "Đất Bắc".

Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét các cá nhân liên quan, trong đó có một số người đang bỏ trốn.