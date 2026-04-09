Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp xây dựng phường Chánh Hưng không ma túy 09/04/2026 15:15

(PLO)- UBND phường Chánh Hưng, TP.HCM vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) ký kết kế hoạch hành động nhằm xây dựng địa bàn không ma túy.

Ngày 9-4, UBND phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM tổ chức ký kết kế hoạch hành động và ra mắt mô hình Tổ nhân dân tuần tra. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

UBND phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp hành động. Ảnh: H. TÂM

Quyết tâm xây dựng địa bàn sạch ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 cho biết phường Chánh Hưng là địa bàn đơn vị đóng chân. Việc ký kết thể hiện quyết tâm của địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy năm 2030.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng PC04 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H. TÂM

Theo Đại tá Ngọc, thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện không còn tình trạng công khai sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Trong năm 2025, toàn lực lượng Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 5.194 vụ với hơn 13.800 người vi phạm pháp luật về ma túy, tăng mạnh so với năm 2024. Cơ quan chức năng đã khởi tố 4.015 vụ với 11.041 bị can; thu giữ gần 19 kg heroin, 3 kg cocaine, hơn 680 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí, phương tiện.

Hoạt động tấn công tội phạm diễn ra đồng bộ cả trên không gian mạng, triệt phá nhiều vụ mua bán qua mạng xã hội, thu giữ lượng lớn ketamine, MDMA và các loại ma túy mới. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm đạt tỉ lệ gần 98%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phòng PC04 thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn Công an phường trong công tác tấn công, truy xét các vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây. Việc ký kết phối hợp sẽ tạo cơ chế thuận lợi, giúp cán bộ chiến sĩ thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất" ngay tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 Công an TP.HCM và ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng địa bàn sạch ma túy. Ảnh: H. TÂM

"Tôi sẽ chỉ đạo đơn vị tích cực trong thực hiện kế hoạch và tin tưởng chúng ta sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng phường Chánh Hưng không ma túy trước năm 2030" - Đại tá Ngọc nhấn mạnh.

Ra mắt mô hình Tổ nhân dân tuần tra

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết địa phương có dân số hơn 221.000 người, mật độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm.

Công an phường Chánh Hưng giới thiệu kênh Fanpage chính thức, nền tảng số giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin tuyên truyền và tố giác tội phạm ma túy. Ảnh: H. TÂM

Trong năm 2025, địa phương phát hiện 76 vụ với 169 người liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 300 gram ma túy các loại; khởi tố 7 vụ với 11 bị can. Hiện phường đang quản lý 146 người nghiện và 116 trường hợp sau cai.

Tổ nhân dân tuần tra với 25 thành viên đã chính thức ra mắt. Ảnh: H. TÂM

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp tại các trường học, khu nhà trọ với hàng chục ngàn lượt người tham gia, phát hành hơn 44.000 tờ rơi và treo bảng tuyên truyền tại 85 khu phố. Tuy nhiên, theo ông Tú, tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp do biến động dân cư lớn, việc hỗ trợ sinh kế cho người sau cai còn hạn chế và một bộ phận người dân còn e ngại tố giác tội phạm.

Người dân địa phương tham quan, tìm hiểu các hình ảnh và mẫu vật trực quan về các loại ma túy tại Điểm giáo dục cộng đồng vừa được khánh thành. Ảnh: H. TÂM

Để giải quyết thực trạng này, ngay sau lễ ký kết, phường Chánh Hưng phối hợp Phòng PC04 triển khai bốn hoạt động điểm gồm: Tổng rà soát, răn đe người nghiện; vận động người dân tố giác tội phạm qua Fanpage Công an phường; ra mắt mô hình Tổ nhân dân tuần tra và Điểm giáo dục cộng đồng.

Trong đó, mô hình Tổ nhân dân tuần tra với 25 thành viên đã chính thức ra mắt và phát lệnh ra quân. Đây là lực lượng nòng cốt tại các khu phố, thực hiện tuần tra khép kín và giám sát các điểm có nguy cơ cao, bảo đảm phản ứng nhanh trước mọi biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Tổ nhân dân tuần tra phường Chánh Hưng nhận lệnh và chính thức ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín, giám sát các điểm có nguy cơ cao về tội phạm ma túy. Ảnh: H. TÂM

Đồng thời, Điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy cũng được khánh thành với không gian mở, nhiều hình ảnh, mẫu vật trực quan giúp người dân nhận diện các loại ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng tránh.