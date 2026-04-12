Khổ sở vì nhà ở sát vách xưởng inox

Ngày 11-4, đại diện chính quyền xã Bình Mỹ, TP.HCM cho biết liên quan đến phản ánh của người dân về việc nhà xưởng một công ty gia công kim loại trên địa bàn gây tiếng ồn và rung lắc nhà, địa phương sẽ cho kiểm tra thực tế và xử lý nếu phát hiện vi phạm.
Trước đó, ông Lê Văn Hùng, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Da (ấp 4, xã Bình Mỹ) phản ánh phải sống khốn khổ trong tiếng động và rung lắc do các loại máy móc gia công kim loại xuất phát từ một công ty nằm ngay sát vách nhà.
Dân than khổ vì tiếng ồn và rung lắc
Phóng viên đã đến ghi nhận thực tế vào thời điểm gần trưa thì có những âm thanh khá lớn, tiếng động mạnh phát ra từ bên trong xưởng inox của Công ty Inox AP như phản ánh.
Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Hùng chỉ lên tường gạch cho thấy nhiều vết nứt kéo dài ở cả nhà trước và nhà sau. Ông Hùng cho rằng các vết nứt này xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng do độ rung từ máy móc của xưởng inox gây ra trong quá trình hoạt động.
"Mỗi khi xưởng hoạt động, tiếng ồn và độ rung cảm nhận rất rõ dù đứng cách xa 30 m. Thậm chí cách ra tới tận bờ sông khoảng 100 m vẫn nghe thấy tiếng máy chạy", ông Hùng bức xúc.
Theo ông Hùng, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng từng xuống kiểm tra nhưng khi có đoàn công tác thì xưởng lại không chạy máy lớn hoặc chỉ vận hành các loại máy nhẹ nên chưa phát hiện, xử lý dứt điểm được.
Ông Hùng cho biết mình cũng đã phản ánh lên các cấp chính quyền địa phương từ trước 1-7-2025 đến nay. Ông mong muốn có những biện pháp kiểm tra, xử lý, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục, tránh gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Chủ xưởng cam kết sẽ cách âm hoàn toàn
Phóng viên đã liên hệ với ông TM, Giám đốc Công ty CP Inox AP. Ông M cũng cho biết thực tế trong quá trình sản xuất khó tránh khỏi tiếng ồn, đặc biệt là từ các dòng máy dập cũ, chưa thể thay thế do công nghệ và kinh tế còn hạn chế.
Tuy nhiên, việc người dân phản ánh cho rằng công ty ông gây ồn suốt ngày đêm là không đúng. Theo ông M, từ tháng 5-2025, ông đã đầu tư máy cắt laser hiện đại để giảm thiểu 95% tiếng ồn. Các máy dập cũ hiện nay chỉ sử dụng khoảng 5% thời gian trong tháng khi có đơn hàng gấp và chỉ vào giờ khung giờ làm việc.
Riêng về phản ánh nứt nhà, ông M cho rằng nhà ông Hùng đã có những vết nứt sẵn từ cuối năm 2022 do nhà cũ xây dựng nhiều năm. Lúc ông M chuyển công ty về đây nhà đã có vết nứt.
Vị giám đốc công ty khẳng định các lần kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng (hơn 10 lần trước đây và hai lần sau thời điểm sáp nhập địa phương tháng 7-2025) đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép, công ty ông chưa hề bị xử lý lần nào.
Tuy nhiên, tiếp nhận thông tin, ông M cũng bày tỏ thiện chí khắc phục để đảm bảo cuộc sống của người dân xung quanh.
"Tới đây, tôi sẽ thực hiện phương án cách âm hoàn toàn bằng cách lắp đặt các tấm panel tiêu âm, cách nhiệt bao quanh máy dập. Nếu sau khi cách âm mà vẫn không giải quyết được phiền hà cho hàng xóm, tôi sẽ tính đến phương án di dời xưởng đi nơi khác", ông M chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo địa phương cho biết hiện xã Bình Mỹ có hơn 1.000 doanh nghiệp nằm xen cài trong khu dân cư, gây áp lực lớn trong công tác quản lý môi trường. Địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm tra, quản lý tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hài hòa, không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra lại thực tế tại xưởng inox này. Quan điểm của chính quyền là kiên quyết xử lý nếu các chỉ số về tiếng ồn, độ rung vượt ngưỡng.
Trước đó, tại TP.HCM, nhiều cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư đã buộc phải di dời vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp tập trung theo đề án của UBND TP.HCM, nhằm bảo đảm môi trường sống cho người dân.
Có được đặt xưởng sản xuất cạnh nhà dân?
Việc đặt xưởng sản xuất trong khu dân cư phải bảo đảm không ảnh hưởng đến nhà bên cạnh và cộng đồng xung quanh.
Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự, khi xây dựng công trình, chủ sở hữu phải tuân thủ pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được vi phạm về chiều cao, khoảng cách và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bất động sản liền kề.
Ngoài ra, hoạt động sản xuất trong khu dân cư phải tuân thủ quy định về tiếng ồn, trong đó khu nhà ở (khu vực B) chỉ được phép tối đa 55 dBA ban ngày, 50 dBA buổi tối và 45 dBA ban đêm. Còn khu sản xuất, kinh doanh (khu vực E) có ngưỡng cao hơn, tương ứng là 70 dBA ban ngày, 65 dBA buổi tối và 60 dBA ban đêm.
Tuy nhiên cần phân biệt, xưởng sản xuất là nơi phát sinh tiếng ồn (khu E) còn khu dân cư là nơi bị ảnh hưởng (khu B). Theo quy chuẩn, mức ồn được xác định tại khu vực bị ảnh hưởng, vì vậy khi đánh giá vi phạm trong trường hợp này sẽ căn cứ theo giới hạn áp dụng đối với khu dân cư.
Nếu vượt quy chuẩn, Điều 22 Nghị định 45/2022 quy định mức phạt hành chính vi phạm các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư như sau: Nếu vượt dưới 2 dBA thì bị phạt cảnh cáo, từ 2 dBA đến dưới 5 dBA có thể bị phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng, trường hợp vượt từ 40 dBA trở lên thì mức phạt có thể lên tới 140 đến 160 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm, còn tổ chức vi phạm cùng hành vi thì bị phạt gấp 2 lần. Đồng thời người vi phạm còn bị buộc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn để đạt quy chuẩn trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền ấn định và phải chi trả chi phí giám định, đo đạc, kiểm định, phân tích môi trường khi có vi phạm.
Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gây ra tiếng ồn cho các cá nhân, gia đình, rất khó khăn trong sinh hoạt, học tập, làm việc. Do vậy là khi phát hiện những hành vi vi phạm trên thì những cá nhân, tổ chức cần làm đơn khiếu nại, đơn khởi kiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được can thiệp, giải quyết, bảo đảm cho chất lượng cuộc sống.
Như vậy, việc đặt xưởng sản xuất sát khu dân cư không bị cấm tuyệt đối, nhưng sẽ vi phạm pháp luật nếu gây ảnh hưởng đến nhà liền kề (như nứt, lún) hoặc gây tiếng ồn vượt quy chuẩn; khi đó có thể bị xử phạt và buộc bồi thường theo quy định. Về thực tiễn quản lý, các cơ sở sản xuất có tiếng ồn, máy móc thường được định hướng bố trí tại khu công nghiệp để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Luật sư TRẦN MINH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM
THẢO HIỀN ghi