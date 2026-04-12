Khổ sở vì nhà ở sát vách xưởng inox 12/04/2026 08:27

(PLO)- Lãnh đạo địa phương tại TP.HCM khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm xưởng inox nếu để xảy ra vi phạm về tiếng ồn, độ rung.

Ngày 11-4, đại diện chính quyền xã Bình Mỹ, TP.HCM cho biết liên quan đến phản ánh của người dân về việc nhà xưởng một công ty gia công kim loại trên địa bàn gây tiếng ồn và rung lắc nhà, địa phương sẽ cho kiểm tra thực tế và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, ông Lê Văn Hùng, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Da (ấp 4, xã Bình Mỹ) phản ánh phải sống khốn khổ trong tiếng động và rung lắc do các loại máy móc gia công kim loại xuất phát từ một công ty nằm ngay sát vách nhà.

Dân than khổ vì tiếng ồn và rung lắc

Phóng viên đã đến ghi nhận thực tế vào thời điểm gần trưa thì có những âm thanh khá lớn, tiếng động mạnh phát ra từ bên trong xưởng inox của Công ty Inox AP như phản ánh.

' ' Ông Hùng cho biết nhà ông xuất hiện nhiều vết nứt, cuộc sống gặp không ít đảo lộn vì tiếng ồn. Ảnh: N. TÂN

Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Hùng chỉ lên tường gạch cho thấy nhiều vết nứt kéo dài ở cả nhà trước và nhà sau. Ông Hùng cho rằng các vết nứt này xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng do độ rung từ máy móc của xưởng inox gây ra trong quá trình hoạt động.

"Mỗi khi xưởng hoạt động, tiếng ồn và độ rung cảm nhận rất rõ dù đứng cách xa 30 m. Thậm chí cách ra tới tận bờ sông khoảng 100 m vẫn nghe thấy tiếng máy chạy", ông Hùng bức xúc.

Thực tế nhà ông Hùng có rất nhiều vết nứt. Ảnh: N. TÂN

Theo ông Hùng, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng từng xuống kiểm tra nhưng khi có đoàn công tác thì xưởng lại không chạy máy lớn hoặc chỉ vận hành các loại máy nhẹ nên chưa phát hiện, xử lý dứt điểm được.

Ông Hùng cho biết mình cũng đã phản ánh lên các cấp chính quyền địa phương từ trước 1-7-2025 đến nay. Ông mong muốn có những biện pháp kiểm tra, xử lý, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục, tránh gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Chủ xưởng cam kết sẽ cách âm hoàn toàn

Phóng viên đã liên hệ với ông TM, Giám đốc Công ty CP Inox AP. Ông M cũng cho biết thực tế trong quá trình sản xuất khó tránh khỏi tiếng ồn, đặc biệt là từ các dòng máy dập cũ, chưa thể thay thế do công nghệ và kinh tế còn hạn chế.

Do nhà xưởng ở sát vách nhà ông Hùng lại che chắn bằng tôn nên tiếng ồn vọng ra khá lớn. Ảnh: N. TÂN

Tuy nhiên, việc người dân phản ánh cho rằng công ty ông gây ồn suốt ngày đêm là không đúng. Theo ông M, từ tháng 5-2025, ông đã đầu tư máy cắt laser hiện đại để giảm thiểu 95% tiếng ồn. Các máy dập cũ hiện nay chỉ sử dụng khoảng 5% thời gian trong tháng khi có đơn hàng gấp và chỉ vào giờ khung giờ làm việc.

Riêng về phản ánh nứt nhà, ông M cho rằng nhà ông Hùng đã có những vết nứt sẵn từ cuối năm 2022 do nhà cũ xây dựng nhiều năm. Lúc ông M chuyển công ty về đây nhà đã có vết nứt.

Trao đổi với PV, giám đốc công ty sản xuất inox cho biết sẽ có biện pháp khắc phục tiếng ồn. Ảnh: N. TÂN

Vị giám đốc công ty khẳng định các lần kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng (hơn 10 lần trước đây và hai lần sau thời điểm sáp nhập địa phương tháng 7-2025) đều cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép, công ty ông chưa hề bị xử lý lần nào.

Tuy nhiên, tiếp nhận thông tin, ông M cũng bày tỏ thiện chí khắc phục để đảm bảo cuộc sống của người dân xung quanh.

"Tới đây, tôi sẽ thực hiện phương án cách âm hoàn toàn bằng cách lắp đặt các tấm panel tiêu âm, cách nhiệt bao quanh máy dập. Nếu sau khi cách âm mà vẫn không giải quyết được phiền hà cho hàng xóm, tôi sẽ tính đến phương án di dời xưởng đi nơi khác", ông M chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo địa phương cho biết hiện xã Bình Mỹ có hơn 1.000 doanh nghiệp nằm xen cài trong khu dân cư, gây áp lực lớn trong công tác quản lý môi trường. Địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm tra, quản lý tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hài hòa, không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra lại thực tế tại xưởng inox này. Quan điểm của chính quyền là kiên quyết xử lý nếu các chỉ số về tiếng ồn, độ rung vượt ngưỡng.

Trước đó, tại TP.HCM, nhiều cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư đã buộc phải di dời vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp tập trung theo đề án của UBND TP.HCM, nhằm bảo đảm môi trường sống cho người dân.