Lời khai của Giám đốc Công ty Nhất Tín trong vụ đòi nợ thuê 70 tỉ đồng 11/04/2026 06:12

(PLO)- Tại cơ quan công an, Hồ Minh Đạt khai nhận từ nghề buôn sầu riêng đã chuyển sang thành lập Công ty Nhất Tín, thu nhận nhiều đàn em xăm trổ để hoạt động đòi nợ thuê.

Liên quan đến vụ triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín) cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và bảy người khác về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đây là băng nhóm đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm tại khu vực chợ Bà Rịa và phường Tam Long, TP.HCM để đòi khoản nợ 70 tỉ đồng.

Từ buôn sầu riêng sang điều hành nhóm đòi nợ xăm trổ

Tại cơ quan điều tra, Hồ Minh Đạt khai nhận bản thân từng có thời gian kinh doanh ngành may mặc, sau đó chuyển sang buôn bán sầu riêng. Đến năm 2021, do được bạn bè rủ rê, Đạt đứng ra thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín. Dù đăng ký kinh doanh hợp pháp nhưng Đạt lại thu nhận nhiều thanh niên xăm trổ, trang bị đồng phục có in lô gô và số điện thoại công ty để đi đòi nợ thuê.

Đạt và vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: N. TÂN

Đạt thừa nhận đã ký kết các hợp đồng giả cách để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê trái pháp luật. Theo thỏa thuận, tỉ lệ ăn chia trong các vụ đòi nợ thường dao động từ 30% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Riêng "phi vụ" đòi 70 tỉ đồng cho bà NTTBT, Đạt khai nhận thông qua môi giới của Nguyễn Trung Đức, Đạt sẽ được hưởng 12% trên tổng số tiền thu hồi, còn Đức nhận 35% từ chủ nợ.

Công an khởi tố Đạt và bảy người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Nhóm này hoạt động khá chuyên nghiệp khi trang bị xe ô tô đưa đón nhân viên đến các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc để hoạt động. Đạt khai rằng mình luôn xem xét hồ sơ kỹ lưỡng, chỉ nhận những khoản nợ có giấy tờ chứng minh rõ ràng và tránh xa các khoản nợ liên quan đến tín dụng đen hay cờ bạc.

Thủ đoạn gây áp lực tinh thần

Khai về cách thức thực hiện, Hồ Minh Đạt thừa nhận thường huy động từ ba đến bốn nhân viên cho mỗi lượt đòi nợ. Các nhân viên được phân công vai trò cụ thể: người nói chuyện, người ghi chép và đặc biệt phải có người quay video. Đạt lý giải việc quay phim là để làm bằng chứng, đề phòng trường hợp con nợ đập phá đồ đạc rồi "đổ thừa" cho nhân viên của mình.

Tang vật liên quan bị công an thu giữ. Ảnh: N. TÂN

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác với những gì Đạt cố gắng bao biện. Theo cơ quan điều tra, từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, Đạt cùng nhóm đàn em đã có hơn 20 lần kéo đến nhà riêng và nơi kinh doanh của bà B tại phường Tam Long để gây hấn, tạo áp lực, ép trả nợ.

Nhóm này thường di chuyển bằng ô tô, mặc đồng phục để lộ các hình xăm trổ, tụ tập đông người trước cửa hàng để chửi bới, đe dọa. Thậm chí, một số đối tượng dưới trướng Đạt còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản và uy hiếp tinh thần của người thân, nhân viên bị hại nhằm ép buộc trả tiền.

Đạt khai nhận: "Ngày nào cũng đi, một nhóm hai người ngồi trước nhà, một nhóm hai người đến cửa hàng". Nếu không thấy con nợ xuất hiện, nhóm nhân viên này sẽ ngồi lì trước cửa để gây mất uy tín, khiến bị hại hoảng loạn tinh thần mà phải chồng tiền.

Đạt thừa nhận việc huy động nhân viên xăm trổ, tới túc trực ở nhà, nơi kinh doanh của con nợ để gây áp lực. Ảnh: N. TÂN

Đáng chú ý, mỗi lần đi đòi nợ, vợ chồng Đạt cũng có mặt ở gần đó, ngồi uống cà phê để quan sát và chỉ đạo. Nếu lực lượng công an xuất hiện, Đạt sẽ chỉ đạo nhân viên mang các loại giấy tờ, hợp đồng mua bán nợ ra để đối phó.

Đạt cho biết mình thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm về nhà chăm sóc người cha già đã 90 tuổi.

Sự tham gia của người vợ và các "ông trùm" ngoài xã hội

Trong quá trình lấy lời khai, Hồ Minh Đạt cũng làm rõ vai trò của vợ mình là Nguyễn Thị Giang. Đạt cho biết cả hai cưới nhau vào năm 2025. Ngoài việc lo cơm nước cho nhân viên, Giang thường xuyên cùng Đạt tham gia các buổi đòi nợ. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ đòi nợ bà B, Giang đã trực tiếp xông vào cửa hàng la lối, gây mất trật tự và cản trở hoạt động kinh doanh của nạn nhân.

Đạt cũng thừa nhận có mối quan hệ ngoài xã hội với các "ông trùm" đòi nợ thuê khét tiếng khác như Được "Đất Bắc" hay Phong Lê. Tuy nhiên, Đạt khẳng định mình hoạt động kín tiếng hơn và chưa từng hợp tác chung phi vụ nào với những người này.

Đạt cho biết mình đang chăm sóc cha già 90 tuổi và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình. Ảnh: N. TÂN

Kết thúc phi vụ đòi nợ 70 tỉ đồng kéo dài hơn một tháng không thành công, Đạt cho biết đã chủ động đề nghị hủy hợp đồng với Nguyễn Trung Đức vì mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật trước đó của Đạt và đồng phạm đã bị lực lượng công an ghi nhận đầy đủ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý triệt để băng nhóm đòi nợ thuê này. Vật chứng thu giữ gồm nhiều con dấu công ty, đồng phục, ô tô và các bộ "hợp đồng mua bán nợ" dùng để che mắt cơ quan chức năng.