Chém người để 'lấy số má’, nam thanh niên bị khởi tố 10/04/2026 15:18

(PLO)- Muốn “lấy số má”, Hoàng Văn Thủy dùng dao chém trọng thương một người quen trên đường Trần Bình Trọng rồi bỏ trốn.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thủy (26 tuổi, trú xã Long Hải, TP.HCM) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2-4-2026, tại nhà số C14 đường Trần Bình Trọng (phường Tam Thắng, TP.HCM), Hoàng Văn Thủy dùng hung khí nguy hiểm tấn công anh Nguyễn Hoàng Hải (52 tuổi, tên gọi khác là Hải Lộ).

Thủy khai nhận việc chém nạn nhân là để "tạo tiếng vang". Ảnh: CA

Dù Thủy và anh Hải có mối quan hệ quen biết, từng nhiều lần ăn nhậu cùng nhau nhưng hai bên có phát sinh mâu thuẫn nhỏ. Do bị anh Hải chửi trong các lần nhậu trước đó và muốn "tạo tiếng vang", Thủy chuẩn bị sẵn con dao dài 41 cm giấu trong cốp xe để đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nhà nạn nhân, lợi dụng lúc anh Hải không đề phòng, Thủy lao vào vung dao chém liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở vùng vai và cẳng tay. Sau khi gây án, người này nhanh chóng bỏ chạy, tìm cách xóa dấu vết máu trên người và hung khí nhằm trốn tránh pháp luật.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an phường Tam Thắng cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng truy xét và bắt giữ Thủy.

Thủy chỉ nơi cất tang vật. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm chém người của Thủy được xác định cấu thành tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giam Thủy để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên có tư tưởng lệch lạc, muốn khẳng định bản thân bằng bạo lực. Ý định "tạo tiếng vang" bằng cách hành hung người khác, đặc biệt là nhằm vào những người có "số má", là tư duy sai lầm.

Hình ảnh Thủy cầm dao đi chém nạn nhân. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, sử dụng biện pháp đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.