5 thanh thiếu niên đánh nhau do mâu thuẫn tiền bạc 14/04/2026 09:24

(PLO)- Công an phường Chợ Lớn, TP.HCM đã mời làm việc năm thanh thiếu niên liên quan vụ đánh nhau xảy ra trước cổng Trường THCS Hồng Bàng, bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tiền bạc.

Ngày 14-4, Công an phường Chợ Lớn, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng Trường THCS Hồng Bàng.

Công an mời làm việc với năm thanh thiếu niên đánh nhau trước cổng trường. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 8-4, tại một quán nước đối diện cổng số 5 trên đường Triệu Quang Phục, anh G phát hiện TVM (18 tuổi) đang ngồi uống nước cùng bạn là HTG (20 tuổi) thì bất ngờ bị hai thanh niên lao vào dùng nón bảo hiểm tấn công.

Sau khi xảy ra đánh nhau trong quán, nhóm này tiếp tục kéo nhau ra ngoài đường gây mất an ninh trật tự khu vực.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét, mời năm người có liên quan về trụ sở làm việc. Qua xác minh, những người này không phải là học sinh của Trường THCS Hồng Bàng, độ tuổi từ 15 đến 19.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên; kịp thời định hướng, tránh để phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật.